Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς

Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν το βράδυ του Σαββάτου στους δρόμους αρκετών πόλεων απαιτώντας από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου να κάνει περισσότερα προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ των διαδηλωτών στο Τελ Αβίβ ήταν φυσικά πολλοί συγγενείς ομήρων, οι οποίοι κρατούσαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων. Ανάμεσά τους και η Νααμά Βάινμπεργκ, της οποίας ο εξάδερφος Ιτάι Σβίρσκι απήχθη κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, βρήκε τον θάνατο στο διάστημα της αιχμαλωσίας του.

Με αφορμή το βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς για να ανακοινώσει τον θάνατο ενός ακόμη ισραηλινού αιχμαλώτου, η Βάινμπεργκ είπε ότι «σύντομα, ακόμη και εκείνοι που κατάφεραν να επιβιώσουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι πλέον στη ζωή. Πρέπει να σωθούν τώρα!».

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ορισμένοι διαδηλωτές απέκλεισαν για λίγη ώρα κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Τελ Αβίβ, αλλά επενέβησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που τους απώθησαν χρησιμοποιώντας κανόνια ρίψης νερού. Τουλάχιστον τρεις διαδηλωτές συνελήφθησαν.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου πυροδότησε τον καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος μαίνεται εδώ και σχεδόν επτά μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

