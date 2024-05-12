Βίντεο από κάμερες προσαρμοσμένες στις στολές των αστυνομικών που έσπευσαν πρώτοι στη γέφυρα που κατέρρευσε τον Μάρτιο στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, κατέγραψαν τις αντιδράσεις τους.

Στις εικόνες που εξασφάλισε ο ιστότοπος The Baltimore Banner, απαθανατίζεται το σοκ και η αδυναμία των αστυνομικών να πιστέψουν την εικόνα που αντίκρισαν φθάνοντας με σκάφη στο σημείο της τραγωδίας.

«Φίλε, αυτό είναι πολύ άσχημο… Σαν να μην υπάρχει γέφυρα», ακούγεται να λέει στον ασύρματο ένας αστυνομικός του Τμήματος Φυσικών Πόρων του Μέριλαντ.

Η γέφυρα Φράνσις Σκοτ Κι κατέρρευσε τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Μαρτίου όταν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσέκρουσε σε πυλώνα της. Έξι εργάτες βρήκαν τον θάνατο στα νερά του ποταμού Πατάπσκο.

Σε άλλο απόσπασμα ακούγεται ένας αστυνομικός να λέει πως κανείς δεν γνωρίζει πόσοι άνθρωποι βρέθηκαν στο νερό. «Αυτό είναι καταστροφικό», ψελλίζει ένας συνάδελφός του, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει ότι η γέφυρα έχει καταρρεύσει.

Το FBI έχει ξεκινήσει έρευνα για την κατάρρευση της γέφυρας, εξαιτίας της οποίας παρέλυσε προσωρινά η λειτουργία του λιμανιού της Βαλτιμόρης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

