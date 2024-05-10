Χαμάς κατά Ισραήλ: «Οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία βρίσκονται ξανά στο σημείο μηδέν»

Η Χαμάς ανακοίνωσε επίσημα την Παρασκευή ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για μόνιμη κατάπαυση του πυρός απέτυχαν, αφού το Ισραήλ απέρριψε τις προτάσεις της, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για μόνιμη κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, επιστροφή εκτοπισμένων και ανταλλαγή αιχμαλώτων.



«Η απόρριψη της πρότασης των μεσολαβητών από το Ισραήλ, μέσω των τροποποιήσεων που έκαναν σε αυτήν, επανέφεραν τα πράγματα στο σημείο μηδέν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Χαμάς.



Η τρομοκρατική οργάνωση υποστήριξε ότι το Ισραήλ φέρει «την πλήρη ευθύνη» για την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας.



«Η επίθεση του εχθρικού στρατού στη Ράφα και η απευθείας κατάληψη της διάβασης αμέσως μετά την ανακοίνωση της Χαμάς για τη συμφωνία της με την πρόταση των μεσολαβητών επιβεβαιώνει ότι η κατοχικοί αποφεύγουν την επίτευξη συμφωνίας. Ο Νετανιάχου και η εξτρεμιστική κυβέρνησή του χρησιμοποιούν τις διαπραγματεύσεις ως προκάλυμμα για την επίθεση στη Ράφα την κατάληψη της διάβασης και τη συνέχιση της γενοκτονίας κατά του λαού μας», δήλωσε η Χαμάς.

Η Χαμάς θέλει «ηρεμία» και μια πραγματική συμφωνία ανταλλαγής των Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους αιχμαλώτους, όμως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος, δήλωσε από πλευράς του ο Χαλίλ Αλ Χάγια, υψηλόβαθμο στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης. Η Χαμάς δεν ανέστειλε, ούτε αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, πρόσθεσε ο Αλ Χάγια.

Τουλάχιστον 34.943 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 78.572 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα. Τις τελευταίες 24 ώρες, τουλάχιστον 39 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στηρίζει το αίτημα των Παλαιστίνιων για ένταξη στον Οργανισμό

Στο μεταξύ, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, υποστήριξε σήμερα Παρασκευή, με συντριπτική πλειοψηφία, το αίτημα των Παλαιστινίων για ένταξή τους, ως πλήρες μέλος, στον Οργανισμό, ένα ψήφισμα που όμως έχει συμβολικό χαρακτήρα δεδομένου ότι οι ΗΠΑ αναμένεται να ασκήσουν βέτο όταν συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Το ψήφισμα που αναγνωρίζει ότι οι Παλαιστίνιοι πληρούν τα κριτήρια για να γίνουν μέλος και θα έπρεπε «να ενταχθούν στον Οργανισμό», δίνοντάς τους και ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα ως «παρατηρητές», συγκέντρωσε 143 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 25 αποχές. Μεταξύ των εννέα που το καταψήφισαν ήταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η Γενική Συνέλευση επιστρέφει έτσι το αίτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και του συνιστά «να επανεξετάσει το θέμα ευνοϊκά».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αντέδρασε αμέσως, χαρακτηρίζοντας «δώρο για τη Χαμάς» την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.