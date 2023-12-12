Χιλιάδες άνθρωποι, 5.000 σύμφωνα με την αστυνομία, διαδήλωσαν σήμερα στις Βρυξέλλες, έπειτα από έκκληση των μεγάλων ευρωπαϊκών συνδικάτων, για να καταγγείλουν την προσεχή επιστροφή των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, που είναι συνώνυμοι με περιορισμούς των δημόσιων δαπανών.

Αυτή η «πορεία κατά της λιτότητας» οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (CES), η οποία λέει πως αντιπροσωπεύει 89 εθνικά συνδικάτα σε σχεδόν 40 χώρες.

Βέλγοι, Ιταλοί, Γάλλοι, Ισπανοί, έκαναν πορεία δίπλα-δίπλα στους δρόμους των Βρυξελλών, πίσω από τα χρώματα των συνδικάτων τους, κόκκινο, μπλε ή πράσινο.

«Αυτό που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι (της ΕΕ) σήμερα είναι μια θεραπεία λιτότητας και δεν τη θέλουμε πια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρί-Ελέν Σκα, γενική γραμματέας της βελγικής συνομοσπονδίας CSC (χριστιανικά συνδικάτα).

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν φόβους για την προβλεπόμενη την 1η Ιανουαρίου επιστροφή των κανόνων του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που υπάρχει κίνδυνος, σύμφωνα με τις ίδιες, να «πνίξει» τις δημόσιες δαπάνες, ιδιαίτερα στις χώρες με μεγάλο χρέος. Τα εμβληματικά όρια, που έχουν οριστεί στο 3% και το 60% του ΑΕΠ για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος αντιστοίχως, θα τεθούν και πάλι σε εφαρμογή.

Το Σύμφωνο αυτό απενεργοποιήθηκε στις αρχές του 2020 για να αποφευχθεί μια κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας που είχε πληγεί από την πανδημία της Covid-19 και μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ συζητούν αυτή τη στιγμή για μια μεταρρύθμιση του Συμφώνου, με κανόνες που θα μπορούσαν να είναι προσαρμοσμένοι στην ιδιαίτερη κατάσταση κάθε κράτους.

Σύμφωνα με την Σκα, το Βέλγιο, μία από τις πιο χρεωμένες χώρες της ΕΕ, μπορεί να χρειαστεί να κάνει «επιπλέον οικονομίες ύψους 28 δισεκ. ευρώ» τα επτά επόμενα χρόνια.

«Και αυτό τη στιγμή που έχουμε περισσότερο παρά ποτέ ανάγκη από σημαντικές επενδύσεις στους δημόσιους τομείς, στην οικολογική μετάβαση». «Ζητούμε ευέλικτα κριτήρια που να λαμβάνουν υπόψη την ουδετερότητα άνθρακα που πρέπει να επιτευχθεί το 2050», πρόσθεσε η συνδικαλίστρια.

Για την Κοραντίν Κολινέ, μια μισθωτή των γαλλικών Ταχυδρομείων που έφθασε τις Βρυξέλλες από τη Λίλλη της βόρειας Γαλλίας με ένα λεωφορείο μισθωμένο από το συνδικάτο CGT, «υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι σε όλες τις χώρες». «Σχεδόν παντού στις επιχειρήσεις, μας ζητάνε περισσότερη δουλειά με λιγότερα άτομα και μισθούς που είναι από χρόνια μπλοκαρισμένοι».

