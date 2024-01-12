Βρετανία: Διευθυντής ορχήστρας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου

Ένας διάσημος διευθυντής ορχήστρας στη Βρετανία, ο Γιαν Λέιθαμ Κένιγκ, κατηγορήθηκε χθες για διάπραξη σεξουαλικών παραβάσεων σε βάρος ανηλίκου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Λονδίνου.

Σε βάρος του μαέστρου, ηλικίας 70 ετών, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη στον σιδηροδρομικό σταθμό Victoria στο Λονδίνο, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διευκόλυνση σεξουαλικής παράβασης εναντίον ανηλίκου και επικοινωνία με σεξουαλικό χαρακτήρα με ένα παιδί, σύμφωνα με την Σκότλαντ Γιαρντ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον ενός δικαστή στο Λονδίνο, περιορίστηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του.

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσης τον Φεβρουάριο.

Ο Γιαν Λέιθαμ Κένινγκ τιμήθηκε το 2020 για τις υπηρεσίες που παρείχε στη μουσική και τις πολιτισμικές σχέσεις μεταξύ της Βρετανίας και της Ρωσίας. Διηύθυνε μεταξύ άλλων τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου και τις ορχήστρες του BBC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

