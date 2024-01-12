Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπειγόντως σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα δυτικών ΗΠΑ) μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν αμερικανικές και βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατά των Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε η Γαλλία, η οποία ασκεί την προεδρία του ΣΑ για τον μήνα Ιανουάριο.

Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας, ανέφερε η γαλλική προεδρία του ΣΑ. Αυτή θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα έπειτα από άλλη προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου με θέμα την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν μπορούμε παρά να ανησυχούμε για την τρέχουσα κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα (...) Όμως ανησυχούμε επίσης διότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους επιλέγουν, όπως συχνά, μονομερή λύση με τη χρήση βίας», είχε τονίσει νωρίτερα ο Ρώσος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, ο Βασίλι Νεμπένζια.

Η Ρωσία, η οποία έχει δεχτεί επικρίσεις για τον παράνομο, σύμφωνα με τη Δύση, πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η επίθεση στην Υεμένη πραγματοποιήθηκε χωρίς εντολή από τα Ηνωμένα Έθνη.

Μαζί με την Κίνα η Ρωσία απείχαν την Τετάρτη από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο με απόφασή του απαίτησε να σταματήσουν «αμέσως» οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, καλώντας ταυτόχρονα όλα τα κράτη-μέλη να τηρήσουν το εμπάργκο όπλων σε βάρος των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών της Υεμένης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

