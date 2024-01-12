Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πόλεις της Υεμένης σήμερα για να ακούσουν τους ηγέτες τους να καταδικάζουν τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα στη χώρα τους ως απάντηση στις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπέλυσαν δεκάδες αεροπορικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων των Χούθι κατά τη διάρκεια της νύχτας, διευρύνοντας την περιφερειακή σύγκρουση που ξεκίνησε από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

«Τα πλήγματά σας εναντίον της Υεμένης είναι τρομοκρατικά», δήλωσε ο Μοχάμεντ Άλι Αλ- Χούθι, ένα μέλος του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου των Χούθι, απευθυνόμενος στις ΗΠΑ. «Οι ΗΠΑ είναι ο διάβολος».

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, η οποία και πυροδότησε την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, οι σύμμαχοι του Ιράν Χούθι άρχισαν να επιτίθενται σε πλοία και να εκτοξεύουν ντρόουν και πυραύλους προς το Ισραήλ, λέγοντας πως δεν θα σταματήσουν εωσότου μπει τέλος στις ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι Χούθι λένε πως θα στοχοθετούν όλα τα πλοία με κατεύθυνση το Ισραήλ και προειδοποίησαν τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τα ισραηλινά λιμάνια.

«Δεν επιτεθήκαμε στις ακτές της Αμερικής ούτε επεμβήκαμε σε αμερικανικά νησιά ούτε επιτεθήκαμε εναντίον τους. Οι επιθέσεις σας στη χώρα μας συνιστούν τρομοκρατία», είπε ο Αλ- Χούθι.

«Είναι τρομοκράτες και είναι απίστευτο το πώς λένε ψέματα στους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, όμως η αντίληψη του λαού της Υεμένης είναι μια διαφορετική αντίληψη. Πιστεύετε, εσείς πολίτες της Υεμένης, ότι η Αμερική υπερασπίζεται τον εαυτό της ή ασκεί τρομοκρατία;».

Η ιρακινή παραστρατιωτική οργάνωση Χάρακατ αλ Νουτζάμπα, σύμμαχος επίσης του Ιράν, προειδοποίησε πως τα αμερικανικά συμφέροντα και οι χώρες που στηρίζουν τις ΗΠΑ δεν θα είναι ασφαλείς από εδώ και στο εξής. Στη Σαναά, οι διαδηλωτές ποδοπάτησαν σημαίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

