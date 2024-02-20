Έρευνα ξεκίνησε το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών μετά την επιστροφή του πιστοποιητικού γέννησης ενός μωρού στους γονείς του με τη λέξη Ισραήλ διαγραμμένη. To περιστατικό προκαλεί ανησυχίες για κλιμάκωση του αντισημιτισμού στη Βρετανία στη σκιά του πολέμου στη Γάζα.

Η οργάνωση Campaign Against Antisemitism ανέφερε ότι το πιστοποιητικό στάλθηκε ως μέρος μιας αίτησης διαβατηρίου πριν από δύο εβδομάδες, και επέστρεψε τη Δευτέρα με μουτζουρωμένη την καταγωγή του πατέρα. Η οργάνωση, η οποία δημοσιοποιεί περιπτώσεις αντισημιτισμού, είπε ότι το περιστατικό ήταν εντελώς απαράδεκτο.



Δημοσίευσε τη φωτογραφία του πιστοποιητικού στο X, λέγοντας: «Πριν από δύο εβδομάδες, ένα μέλος του κοινού έστειλε μια αίτηση διαβατηρίου στο @ukhomeoffice για το έξι μηνών κοριτσάκι του. "ήμερα, το πιστοποιητικό γέννησης επιστράφηκε σχισμένο με τη λέξη "Ισραήλ" γραμμένη. Οι γονείς είναι κατανοητό πολύ ανήσυχοι για αυτό το περιστατικό. Ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να διερευνήσει πώς συνέβη αυτό. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την ευθύνη για την επιβολή του νόμου και την ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας».



Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων σήμερα, ο υπουργός αστυνόμευσης Κρις Φιλπ τόνισε ότι «όποτε και όπου σημειώνεται εγκληματικότητα που περιλαμβάνει αντισημιτισμό, αυτή η κυβέρνηση αναμένει από την αστυνομία να ερευνήσει πλήρως το περιστατικό και να συνεργαστεί με την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος για να φέρει τους δράστες στη δικαιοσύνη».



Two weeks ago, a member of the public sent off a passport application to @ukhomeoffice for his six-month-old baby girl.



Today, the birth certificate was returned ripped with the word “Israel” scribbled out. The parents are understandably very concerned about this incident.



We… pic.twitter.com/30bjZR7Epx — Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) February 19, 2024

