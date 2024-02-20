Στο «ευρωπαϊκό σκαμνί» καθίζει το TikTok η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Η Κομισιόν κίνησε επίσημη διαδικασία κατά της κινεζικής πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετά από προκαταρκτική έρευνα για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες του μπλοκ (Digital Services Act).



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής,το TikTok ενδέχεται να έχει παραβιάσει το νόμο «σε τομείς που σχετίζονται με την προστασία των ανηλίκων, τη διαφάνεια της διαφήμισης, την πρόσβαση σε δεδομένα για ερευνητές, καθώς και τη διαχείριση κινδύνου εθιστικού σχεδιασμού και επιβλαβούς περιεχομένου».



Μετά την επίσημη έναρξη των διαδικασιών, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία για να λάβει περαιτέρω μέτρα επιβολής, αναφέρθηκε.



Ο Επίτροπος Τιερί Μπρετόν δήλωσε στο X τη Δευτέρα: "Σήμερα ξεκινάμε μια έρευνα για το TikTok για ύποπτη παραβίαση της διαφάνειας και των υποχρεώσεων προστασίας των ανηλίκων’’, κατηγορώντας μεταξύ άλλων την κινέζικη εφαρμογή για εθιστικό σχεδιασμό.



Ο Μπρετόν πρόσθεσε ότι η Επιτροπή επιβάλλει το νόμο για να καταστήσει το διαδίκτυο ασφαλέστερο για τους ανήλίκους.

Πάντως, η κινεζική πλατφόρμα έχει δηλώσει ότι έχει συμμορφωθεί όσον αφορά τις απαιτήσεις του νέου νόμου, έχοντας υιοθετήσει πολιτικές οι οποίες ενισχύουν τη διαφάνεια στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Today we open an investigation into #TikTok over suspected breach of transparency & obligations to protect minors:



📱Addictive design & screen time limits



🕳️ Rabbit hole effect



🔞 Age verification



🔐 Default privacy settings



Enforcing #DSA for safer Internet for youngsters pic.twitter.com/4d2F0FQUHw — Thierry Breton (@ThierryBreton) February 19, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.