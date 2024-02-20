Μπλακ άουτ στα αεροδρόμια της Γερμανίας λόγω της νέας απεργίας των εργαζομένων

Από τις 4 τα ξημερώματα -και σε ορισμένες περιπτώσεις ήδη από χθες το βράδυ- βρίσκεται σε εξέλιξη νέα απεργία του προσωπικού εδάφους της Lufthansa από την συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di.

Σοβαρά προβλήματα διαπιστώνονται ήδη στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, με την αεροπορική εταιρία να προειδοποιεί ότι θα ακυρωθεί τουλάχιστον το 80-90% των προγραμματισμένων πτήσεων και θα επηρεαστούν πάνω από 100.000 επιβάτες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της διαπραγμάτευσης από την πλευρά της Ver.di Μάρβιν Ρεσίνσκι, η κινητοποίηση αφορά τα αεροδρόμια Φραγκφούρτης, Μονάχου, Αμβούργου, Βερολίνου, Ντίσελντορφ, Κολωνίας-Βόννης και Στουτγάρδης, όπου έχουν κληθεί σε απεργία οι εργαζόμενοι στους τομείς logistics, αποσκευών και εμπορευματικών μεταφορών, αλλά και όσοι απασχολούνται στις διαδικασίες check-in και στις πύλες επιβίβασης.

Η απεργία έχει προγραμματιστεί να λήξει αύριο στις 7:10 πμ.

Το συνδικάτο, το οποίο εκπροσωπεί περίπου 25.000 εργαζόμενους του κλάδου, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Lufthansa, καθώς, όπως είπε, οι εργοδότες προτείνουν χαμηλότερες αυξήσεις σε σύγκριση με άλλους κλάδους του ομίλου, ενώ διαφωνούν με την καταβολή «αποζημίωσης απώλειας εισοδήματος» για την περίοδο της πανδημίας.

«Ενώ ο όμιλος δίνει σε πιλότους με αποδοχές έως και 270.000 ετησίως ακόμη και αυξήσεις διψήφιου ποσοστού, οι εργαζόμενοι στο έδαφος, οι οποίοι συχνά αμείβονται μόνο με τον βασικό μισθό των 13 ευρώ/ώρα, δεν αποζημιώνονται καν για τις απώλειες των προηγούμενων ετών και για τον πληθωρισμό», δήλωσε ο κ. Κρεσίνσκι και πρόσθεσε ότι η Ver.di διεκδικεί αύξηση αποδοχών ύψους 12,5% ή τουλάχιστον 500 ευρώ/μήνα και εφάπαξ «αποζημίωση πληθωρισμού» 3.000 ευρώ.

Η κίνηση στα αεροδρόμια δεν αναμένεται να εξομαλυνθεί πλήρως πριν από το απόγευμα της Τετάρτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

