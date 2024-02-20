Η Ουκρανία κατέρριψε δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.



Τα δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη που καταστράφηκαν ήταν ένα Su-34 και ένα Su-35S, σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Είχε προηγηθεί στις 17 Φεβρουαρίου η κατάρριψη τριών ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών, δύο Su-34 και ένα Su-35, επίσης στα ανατολικά, πρόσθεσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.



We love it 💙 pic.twitter.com/7NI5TdCvZk — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) February 19, 2024

Πηγή: skai.gr

