Χάος και φρίκη προκάλεσε στους πελάτες ενός εστιατορίου της αλυσίδας McDonald’s στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας η απόφαση ενός ακτιβιστή υπέρ της Παλαιστίνης να αφήσει ελεύθερα δεκάδες ποντίκια τα οποία είχε βάψει με κόκκινο, πράσινο, άσπρο και μαύρο χρώμα, δηλαδή στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης.



Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν έναν άνδρα να κρατά πλαστές πινακίδες που έγραφαν «PAIISTN» και «Ελεύθερη Παλαιστίνη».





Ο άνδρας, που δεν έγινε γνωστό αν κρατήθηκε, έφτασε με το αυτοκίνητό του στο εστιατόριο της αλυσίδας χθες Δευτέρα. Φορώντας μια παλαιστινιακή σημαία γύρω από το κεφάλι του, άνοιξε το πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου, και αρπάζοντας μια κούτα με τρωκτικά, μπήκε στο εστιατόριο. «Το κάνω γιατί η αλυσίδα υποστηρίζει το Ισραήλ» φώναζε ο ακτιβιστής.



Ο ακτιβιστής ακούγεται επανειλημμένα να φωνάζει «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη», καθώς επιστρέφει στο αυτοκίνητό του, προσθέτοντας αργότερα «Μποϊκοτάρετε το Ισραήλ» και βρισιές κατά του Ισραήλ προτού φύγει.



Η McDonald's Βρετανίας επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ότι «αριθμός ποντικών» αφέθηκαν ελεύθερα μέσα στο εστιατόριο, το οποίο τώρα έχει «απολυμανθεί πλήρως» μετά την απομάκρυνση των τρωκτικών.

