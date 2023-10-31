Στην Κένυα ο Κάρολος - Θα αναγνωρίσει τις «οδυνηρές» πτυχές της αποικιοκρατίας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με επίσημη υποδοχή στην προεδρική κατοικία στο Ναϊρόμπι άρχισε το πρωί η πρώτη πλήρης ημέρα της πενθήμερης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στην Κένυα, λίγες εβδομάδες πριν η πρώην βρετανική αποικία γιορτάσει την 60ή επέτειο ανεξαρτησίας της.

Ο Βρετανός μονάρχης, που έφτασε στη χώρα τη νύχτα της Δευτέρας, θα έχει συζήτηση με τον Πρόεδρο της αφρικανικής χώρας Γουίλιαμ Ρούτο, θα καταθέσει στεφάνι τον Τάφο του Αγνώστου Στρατιώτη και θα επιθεωρήσει το δέντρο Mugomo, μια συκιά που φυτεύτηκε στο σημείο της ανακήρυξης της κενυατικής ανεξαρτησίας το 1963.

Η πρώτη ημέρα της επίσκεψης θα ολοκληρωθεί με επίσημο δείπνο, το οποίο θα δώσει μια πρώτη ευκαιρία στον Κάρολο να μιλήσει στην πρόποσή του για τις «πιο οδυνηρές» πτυχές της αποικιοκρατικής σχέσης της Βρετανίας με την Κένυα.

Σχολιαστές και ακτιβιστές στην Αφρική, αλλά και στη Βρετανία, έχουν καλέσει τον Κάρολο να απολογηθεί για τη βάναυση αντιμετώπιση από το Λονδίνο της εξέγερσης των Μάου-Μάου στην Κένυα, παράλληλα με τη δεδηλωμένη αποστολή ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Ωστόσο, πραγματοποιώντας αυτό το ταξίδι εκ μέρους της βρετανικής κυβέρνησης θεωρητικά ο βασιλιάς δεσμεύεται από την άρνηση του Λονδίνου να ζητήσει επισήμως συγνώμη για τις αγριότητες που διεπράχθησαν. Η αναγνώριση αυτών από τη Βρετανία έχει πάρει τη μορφή καταβολής αποζημιώσεων ύψους σχεδόν 20 εκατομμυρίων λιρών.

Πηγές από το Παλάτι έχουν πει πως ο Κάρολος θα προσεγγίσει το ευαίσθητο αυτό ζήτημα «με μεγάλη διπλωματικότητα, ανθρωπιά και ταπεινότητα».

Για περίπου μία δεκαετία από το 1953 μέχρι την ανεξαρτησία της Κένυας, περίπου 90.000 Κενυάτες υπολογίζεται ότι εκτελέστηκαν και βασανίστηκαν κατά τη βρετανική αντιμετώπιση της εξέγερσης των Μάου-Μάου.

Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του βασιλιά σε χώρα της Κοινοπολιτείας και η τρίτη στο εξωτερικό μετά από τη Γερμανία και τη Γαλλία.

