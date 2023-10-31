Λογαριασμός
Σάλος στη Βιέννη με το καινούργιο συντριβάνι, αμφιβόλου αισθητικής (βίντεο) 

Το επετειακό συντριβάνι με την ονομασία WirWasser  χαρακτηρίστηκε αρνητικά ποικιλοτρόπως

βιεννη

Πριν από δύο ημέρες εγκαινιάστηκε στη Βιέννη ένα καινούριο συντριβάνι, με αφορμή τα 150 χρόνια από την παροχή νερού πηγής στην πόλη.

Ωστόσο, τα αποκαλυπτήρια του νέου συντριβανιού -που κόστισε 2 εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα των φορολογούμενων-  δίχασαν το κοινό. 

Το δημιούργημα της καλλιτεχνικής ομάδας Gelatin δεν είχε καλές κριτικές και το συντριβάνι με την ονομασία WirWasser  χαρακτηρίστηκε αρνητικά ποικιλοτρόπως. 

Μαλιστα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Ηeute, οι κάτοικοι της περιοχής Sonnwendviertel κατήγγειλαν το «πολυτελές συντριβάνι», πιστεύοντας ότι δεν ήταν απαραίτητο - υπήρξε ακόμη και μια εκστρατεία υπογραφών εναντίον του.

Πάντως, ο Αυστριακός πρόεδρος Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν - ο οποίος παρευρέθηκε στα εγκαίνια - στην ομιλία του αναφέρθηκε στη σημασία του εκσυγχρονισμού του συστήματος υδροδότησης της πόλης πριν από 150 χρόνια, που βελτίωσε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και περιόρισε την εξάπλωση ασθενειών όπως η χολέρα.

Παρόλα αυτά, το συντριβάνι «δεν έπεισε» και στο Twitter στήθηκε πάρτι...

