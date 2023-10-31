Πριν από δύο ημέρες εγκαινιάστηκε στη Βιέννη ένα καινούριο συντριβάνι, με αφορμή τα 150 χρόνια από την παροχή νερού πηγής στην πόλη.

Ωστόσο, τα αποκαλυπτήρια του νέου συντριβανιού -που κόστισε 2 εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα των φορολογούμενων- δίχασαν το κοινό.

Το δημιούργημα της καλλιτεχνικής ομάδας Gelatin δεν είχε καλές κριτικές και το συντριβάνι με την ονομασία WirWasser χαρακτηρίστηκε αρνητικά ποικιλοτρόπως.

🇦🇹‼️ A new fountain was opened in Vienna, which costs 22 million euros.



It’s so bad … LMAO pic.twitter.com/oeU1LUKLr7 — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 29, 2023

Μαλιστα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Ηeute, οι κάτοικοι της περιοχής Sonnwendviertel κατήγγειλαν το «πολυτελές συντριβάνι», πιστεύοντας ότι δεν ήταν απαραίτητο - υπήρξε ακόμη και μια εκστρατεία υπογραφών εναντίον του.

Πάντως, ο Αυστριακός πρόεδρος Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν - ο οποίος παρευρέθηκε στα εγκαίνια - στην ομιλία του αναφέρθηκε στη σημασία του εκσυγχρονισμού του συστήματος υδροδότησης της πόλης πριν από 150 χρόνια, που βελτίωσε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και περιόρισε την εξάπλωση ασθενειών όπως η χολέρα.

Παρόλα αυτά, το συντριβάνι «δεν έπεισε» και στο Twitter στήθηκε πάρτι...

Fountains in 1902: Fountains in 2023: pic.twitter.com/9wQmesAepn — Culture Critic (@Culture_Crit) October 30, 2023

Πηγή: skai.gr

