Μία μίκρη περιπέτεια έζησαν οι επιβάτες σε πτήση προς το Λονδίνο αφού το αεροπλάνο στην προσπάθειά του να προσγειωθεί αναπήδησε τρεις φορές λόγω των θυελλώδων ανέμων.

Η πτήση της British Airways που ταξίδευε από την πόλη του Κουβέιτ δυσκολεύτηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Χίθροου χθες Δευτέρα 26/2 λόγω των ισχυρών ανέμων.

I’ve seen some crazy go arounds but this has to be up there… 😳👇



pic.twitter.com/Ixs7JiJAwp — Flight Emergency (@FlightEmergency) February 26, 2024

Bίντεο που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην Twitter, δείχνει το αεροσκάφος να κάνει μια ανώμαλη προσγείωση στον διάδρομο, να απογειώνεται ξανά και έπειτα από 40 λεπτά να προσγειώνεται.

