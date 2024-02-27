Λογαριασμός
Λαχτάρησαν οι επιβάτες: Αεροπλάνο αναπηδά τρεις φορές κατά την προσγείωση λόγω ισχυρών ανέμων - Βίντεο

Πτήση της British Airways που ταξίδευε από το Κουβέιτ δυσκολεύτηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Χίθροου χθες Δευτέρα λόγω των ισχυρών ανέμων

αεροπλάνο

Μία μίκρη περιπέτεια έζησαν οι επιβάτες σε πτήση προς το Λονδίνο αφού το αεροπλάνο στην προσπάθειά του να προσγειωθεί αναπήδησε τρεις φορές λόγω των θυελλώδων ανέμων.

Η πτήση της British Airways που ταξίδευε από την πόλη του Κουβέιτ δυσκολεύτηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Χίθροου χθες Δευτέρα 26/2 λόγω των ισχυρών ανέμων.

Bίντεο που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην Twitter, δείχνει το αεροσκάφος να κάνει μια ανώμαλη προσγείωση στον διάδρομο, να απογειώνεται ξανά και έπειτα από 40 λεπτά να προσγειώνεται.

