Ένα πρωτότυπο τρόπο βρήκε ο 73χρονος πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι για να προσευχηθεί μπροστά σε έναν αρχαίο ναό που βρίσκεται σε μία «χαμένη» ινδουιστική πόλη.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας φορώντας την παραδοσιακή ριχτή πορτοκαλί ενδυμασία των Ινδουϊστών και ειδικό σκάφανδρο βούτηξε στα νερά της παραλίας Παντσκού στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της ιδιαίτερης πατρίδας του στην Ινδία συνοδευόμενος από δύτες του Πολεμικού Ναυτικού της Ινδίας.

Σκοπός του ήταν να φθάσει στην ιερή για τους ινδουϊστές τοποθεσία της Ντουάρκα – του βασιλείου που, όπως λένε, δημιούργησε ο Κρίσνα και το οποίο καλύφθηκε μετά τον θάνατό του από τα ύδατα της Αραβικής Θάλασσας.

Μόλις έφτασε εναπόθεσε ένα ραβδί με φτερά παγωνιού σε έναν υποβρύχιο και στη συνέχεια άρχισε την προσευχή. Η προσφορά φωτός, λουλουδιών, νερού ή φαγητού σε θεϊκές οντότητες είναι ένα βασικό τελετουργικό του Ινδουισμού, γνωστό ως Puja, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph.

Ο Μόντι, περιέγραψε την εμπειρία αυτή της κατάδυσης στα ερείπια της Ντουάρκα ως «θεϊκή εμπειρία» ενός από τους επτά ιερούς τόπους προσκυνήματος στη χώρα.

To pray in the city of Dwarka, which is immersed in the waters, was a very divine experience. I felt connected to an ancient era of spiritual grandeur and timeless devotion. May Bhagwan Shri Krishna bless us all. pic.twitter.com/yUO9DJnYWo — Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2024

«Αισθάνθηκα συνδεδεμένος με μια αρχαία εποχή πνευματικού μεγαλείου και διαχρονικής αφοσίωσης», ανέφερε ο Μόντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Το όραμα της Ντουάρκα στη θάλασσα ενίσχυσε ακόμη περισσότερη την αποφασιστικότητά μου για μια ανεπτυγμένη Ινδία», πρόσθεσε ο ίδιος σε μια συγκέντρωση αργότερα την Κυριακή.

