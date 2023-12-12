Ένας Αμερικανός πολίτης που κατηγορείτο ότι προσπάθησε να μαχαιρώσει τη σύντροφό του και έναν οδηγό ταξί στην πόλη Σαλβαδόρ, στη βορειοανατολική Βραζιλία, σκοτώθηκε αφότου πήδηξε σήμερα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, την ώρα που η αστυνομία επιχειρούσε να τον συλλάβει, σύμφωνα με τις αρχές στην πολιτεία Μπαΐα.

Ο Αμερικανός είχε κατηγορηθεί για άλλα εγκλήματα τον Μάρτιο και διέμενε στο ξενοδοχείο με πλαστά έγγραφα, καθιστώντας δύσκολο για τις αρχές να τον συλλάβουν, ανέφερε η αστυνομία.

«Ήταν η επιλογή του, όταν η αστυνομία έφθασε και χτύπησε την πόρτα, ήταν επιλογή του. Δυστυχώς, προσπάθησε να διαφύγει και πήδηξε από το παράθυρο», εξήγησε η αστυνομικός Μαριάνα Ουάις, η οποία δεν αποκάλυψε το πλήρες όνομα του υπόπτου.

Οι επιθέσεις με μαχαίρι διαπράχθηκαν την Κυριακή σε μια χλιδάτη συνοικία του Σαλβαδόρ, έγινε γνωστό από την αστυνομία, που πρόσθεσε πως ο Αμερικανός έκοψε τα μαλλιά του σε μια απόπειρα να αποκρύψει την ταυτότητά του.

Σε βάρος του υπόπτου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τα εγκλήματα της απόπειρας φόνου και γυναικοκτονίας.

Το Reuters δεν έχει προς το παρόν λάβει απάντηση σε αίτημά του να σχολιάσει σχετικά με την υπόθεση από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Μπραζίλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

