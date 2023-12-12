Ισημερινός: Τέσσερα μικρά αδέρφια δολοφονήθηκαν από ενόπλους που εξαπέλυσαν επίθεση σε… λάθος σπίτι

Τέσσερα αδελφάκια δολοφονήθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη από ενόπλους που γάζωσαν με σφαίρες το σπίτι μιας οικογένειας στη Γουαγιακίλ, το μεγαλύτερο λιμάνι στον Ισημερινό το οποίο μαστίζεται από την εγκληματικότητα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου πως κατά την επίθεση σκοτώθηκαν τρία παιδιά – ηλικίας 3, 5 και 7 ετών – και ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών. Οι γονείς τους τραυματίστηκαν και η μητέρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αίσθηση προκάλεσε όμως η αποκάλυψη αξιωματούχου της αστυνομίας ότι οι ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση σε… λάθος σπίτι. Η αστυνομία θεωρεί πως οι δράστες της επίθεσης στόχευαν «γειτονικό σπίτι», στο οποίο βρέθηκαν αργότερα εκρηκτικές ύλες και συνδέεται με εγκληματική συμμορία.

Στη συνοικία Γουάσμο της Γουαγιακίλ δρουν δύο συμμορίες, οι Los Lagartos (Αλιγάτορες) και η Mafia 18. Η περιοχή αποτελεί θέατρο πολύνεκρων συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων συμμοριών που μάχονται για τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.