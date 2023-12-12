Ένας Καναδός άνδρας που φέρεται να βοήθησε πάνω από δώδεκα νέους στην επαρχία του Οντάριο να αυτοκτονήσουν αποστέλλοντας τους ταχυδρομικώς δηλητήριο κατηγορείται για 14 ανθρωποκτονίες δεύτερου βαθμού, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ο Κένεθ Λο, 58 ετών, είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν με 14 κατηγορίες για παροχή συμβουλών ή βοήθεια σε αυτοκτονία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Λο έστειλε ταχυδρομικά περίπου 160 πακέτα νιτρώδους νατρίου σε ανθρώπους στον Καναδά και επίσης έστειλε τουλάχιστον 1.200 δέματα σε διευθύνσεις σε περισσότερες από 40 χώρες.

«Είναι σαφώς σημαντικό... να απαγγέλλουμε τόσες (κατηγορίες) και το ζήτημα το αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά η ομάδα ερευνητών», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επιθεωρητής Σάιμον Τζέιμς της αστυνομίας στο Γιορκ, μια βόρεια συνοικία του Τορόντο.

Τα θύματα ήταν ηλικίας από 16 έως 36 ετών, και ο Τζέιμς αρνήθηκε να δώσει τα ονόματα τους και δεν εξήγησε γιατί έγιναν πιο βαριές οι κατηγορίες εναντίον του Λο. Πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει πόσοι άνθρωποι στο εξωτερικό μπορεί να έχουν πεθάνει από δέματα που έστειλε ο κατηγορούμενος.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες», τόνισε ο αστυνομικός επιθεωρητής.

Ο καναδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, Canadian Broadcasting Corp, επικαλούμενος επίσημα αρχεία και δηλώσεις, μετέδωσε ότι ο Λο ενδέχεται να συνδέεται με 117 θανάτους σε όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι από αυτούς στη Βρετανία. Ανέφερε ότι οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας επιβεβαίωσαν ότι ο Λο έστειλε δέματα στις χώρες τους.

Ο κατηγορούμενος, για τον οποίο η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε διάφορους ιστότοπους για να προσεγγίσει τα θύματά του, βρίσκεται στη φυλακή και θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 19 Δεκεμβρίου.

«Μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες βρίσκονται σε άλλες χώρες όπου δεν ισχύει η καναδική νομοθεσία», τόνισε ο Τζέιμς.

Αν ο Λο κριθεί ένοχος, θα γίνει ένας από τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους στην ιστορία του Καναδά. Τον Απρίλιο του 2020, ένας 51χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε 22 ανθρώπους στην επαρχία της Νέας Σκωτίας πριν σκοτωθεί από αστυνομικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.