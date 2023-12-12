Μια αποχαρακτηρισμένη έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών εκτιμά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει κοστίσει στη Ρωσία 315.000 νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες, δηλαδή σχεδόν το 90% του στρατιωτικού προσωπικού που διέθετε η χώρα όταν ξεκίνησε η σύγκρουση, δήλωσε σήμερα πηγή που γνωρίζει τις πληροφορίες.

Η έκθεση εκτιμά επίσης ότι οι απώλειες της Μόσχας σε στρατιωτικό προσωπικό και τεθωρακισμένα οχήματα σε σχέση με τον στρατό της Ουκρανίας, έχουν πάει πίσω τον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό της Ρωσίας κατά 18 χρόνια, δήλωσε η πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.