Γαλλικά πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα αναχαίτισαν drones σε επιθέσεις από την Υεμένη

Γαλλικά πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα αναχαίτισαν και κατέστρεψαν δύο drones σε επιθέσεις που εξαπολύθηκαν από την Υεμένη, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Άμυνας.

"Κατά τη διάρκεια της νύχτας από την 19η προς την 20ή Φεβρουαρίου, γαλλικές φρεγάτες πολλαπλών αποστολών εντόπισαν πολλαπλές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη με προέλευση την Υεμένη στις αντίστοιχες ζώνες περιπολίας τους στον Κόλπο του Άντεν και στη νότια Ερυθρά Θάλασσα. Δύο drones χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση και τα οποία καταστράφηκαν", ανέφερε το γαλλικό υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

