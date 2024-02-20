Η Ρωσία ανοίγει νέα ποινική υπόθεση κατά του αδερφού του Αλεξέι Ναβάλνι

Η Ρωσία ξεκίνησε μια νέα ποινική υπόθεση κατά του Όλεγκ Ναβάλνι, αδερφού του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Το TASS δεν αναφέρει βάσει ποιού άρθρου του Ποινικού Κώδικα άνοιξε η υπόθεση , αλλά αναφέρει ότι η αστυνομία αναζητεί τον Όλεγκ Ναβάλνι ο οποίος ήδη έχει συμπεριληφθεί στην λίστα των καταζητουμένων για άλλη υπόθεση.

Το 2014 ο Όλεγκ Ναβάλνι καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκιση για απάτη σε μια υπόθεση που οι επικριτές του Κρεμλίνου λένε ότι ήταν κατασκευασμένη και σχεδιασμένη για να ασκήσει πιέσεις στον αείμνηστο αδερφό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

