Τουρκικές αρχές συνέλαβαν έξι υπόπτους για παρακολούθηση Ουιγούρων προσφύγων

Έξι άτομα που κρίθηκαν ύποπτα για παρακολούθηση Ουιγούρων προσφύγων στην τουρκική επικρατεία για λογαριασμό κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ένας έβδομος ύποπτος εξακολουθεί να καταζητείται, ο οποίος επίσης κατηγορείται ότι συνέλεγε πληροφορίες για μέλη και ενώσεις της μουσουλμανικής και τουρκόφωνης μειονότητας Ουιγούρων, σύμφωνα με το Anadolu.

Αρκετές δεκάδες χιλιάδες Ουιγούροι έχουν βρει καταφύγιο τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, χώρα που είναι από τους κύριους υπερασπιστές του σκοπού τους εναντίον του Πεκίνου, που κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εναντίον τους.

Περίπου 50.000 Ουιγούροι υπολογίζεται ότι ζουν στην Τουρκία, η μεγαλύτερη διασπορά Ουιγούρων εκτός της Κεντρικής Ασίας.

Οι Τούρκοι διατηρούν στενούς εθνοτικούς, θρησκευτικούς και γλωσσικούς δεσμούς με τους Ουιγούρους, έναν κυρίως μουσουλμανικό λαό που μιλά τουρκική γλώσσα.

Ουιγούροι διαδηλωτές συγκεντρώνονται τακτικά μπροστά από το κινεζικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, κρατώντας ψηλά εικόνες μελών οικογενειών τους, που όπως αναφέρουν δεν έχουν ακούσει νέα τους για χρόνια.

Δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας, έχουν καταγγείλει μια συνεχιζόμενη «γενοκτονία» κατά των Ουιγούρων.

Από το 2017, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο από τους Ουιγούρους ή μέλη άλλων εθνοτικών ομάδων, κυρίως μουσουλμάνων, έχουν μεταφερθεί από τις κινεζικές αρχές σε «στρατόπεδα» «επανεκπαίδευσης».

Το Πεκίνο υποστηρίζει ότι αυτά είναι κέντρα εκπαίδευσης που επιτρέπουν ο πληθυσμός να μείνει μακριά από τον εξτρεμισμό και για να διασφαλιστεί η ειρήνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

