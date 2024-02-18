Οι σχέσεις της Σερβίας με τη Ρωσία ενδέχεται να πληγούν μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε σήμερα ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς στο σερβικό τηλεοπτικό δίκτυο Prva.
Ο Βούτσιτς είπε ότι «σοκαρίστηκε» από την είδηση του θανάτου του 47χρονου Ρώσου αντιφρονούντα.
Είναι η πρώτη φορά που ο Σέρβος πρόεδρος, ο οποίος τηρεί φιλική στάση προς την Μόσχα, τοποθετήθηκε δημόσια στο ζήτημα του θανάτου Ναβάλνι. Ο Βούτσιτς επικρίθηκε από μέσα ενημέρωσης ότι δεν χειροκρότησε τη χήρα του Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια, μετά την ομιλία της στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφαλεία την Παρασκευή.
Η στάση της Σερβίας απέναντι στη Ρωσία πρέπει τώρα να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της προόδου της Ρωσίας στην Ουκρανία και του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ, τόνισε ο Βούτσιτς. Σημείωσε ωστόσο ότι η υιοθέτηση κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξακολουθούν να είναι εκτός συζήτησης.
Όταν ρωτήθηκε για την αντίδρασή του στην ομιλία της Ναβαλνάγια, ο Σέρβος πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ποιά ήταν η ομιλήτρια. Πριν από την ομιλία της, η Ναβάλναγια καθόταν δίπλα στον Βούτσιτς.
Βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε σερβικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι αν και ο Βούτσιτς σηκώθηκε από την καρέκλα του μετά την ομιλία της Ναβάλναγια, σε αντίθεση με όλους τους άλλους στο κοινό, δεν χειροκρότησε.
Στην εξωτερική του πολιτική, ο Βούτσιτς ταλαντεύεται μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Σέρβος πρόεδρος διατηρεί καλές σχέσεις με το Κρεμλίνο, αλλά θέλει επίσης να οδηγήσει τη χώρα του στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
