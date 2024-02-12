Βόρεια Μακεδονία: Παύουν να ισχύουν τα μεσάνυχτα τα ταξιδιωτικά έγγραφα με την παλαιότερη ονομασία της χώρας

Από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη παύουν να ισχύουν τα διαβατήρια με την παλαιότερη ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και όσοι πολίτες της χώρας δεν έχουν αντικαταστήσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα με νέα, που αναγράφουν τη συνταγματική ονομασία της χώρας -«Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»- δεν θα μπορούν να μεταβαίνουν στο εξωτερικό.

Σήμερα 12η Φεβρουαρίου 2024 συμπληρώνονται πέντε χρόνια αφότου τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών· δυνάμει της συμφωνίας, εντός του διαστήματος αυτού, οι πολίτες της χώρας έπρεπε να αντικαταστήσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα (διαβατήρια) αν θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ώστε σε αυτά να αναγράφεται το νέο όνομα του κράτους, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, σε ανακοίνωσή του το βράδυ χθες Κυριακή ενημέρωσε τους πολίτες της χώρας για την εξέλιξη και απεύθυνε έκκληση προς όσους διαθέτουν ακόμη παλαιά διαβατήρια και θελήσουν να ταξιδέψουν με αυτά στο εξωτερικό να μην το πράξουν, καθώς -όπως διευκρίνισε- δεν θα τούς επιτραπεί. Το ίδιο ισχύει, πάντα σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, για τα παλαιά διπλώματα οδήγησης.

Η Συμφωνία των Πρεσπών τέθηκε σε ισχύ τη 12η Φεβρουαρίου 2019. Βάσει των προβλέψεων της συμφωνίας, όλα τα επίσημα έγγραφα και το υλικό της δημόσιας διοίκησης της Βόρειας Μακεδονίας για διεθνή χρήση, καθώς τα έγγραφα για εσωτερική χρήση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό (μεταξύ άλλων διαβατήρια, άδειες και διπλώματα οδήγησης), έπρεπε να αντικατασταθούν το αργότερο εντός πέντε ετών, προκειμένου σε αυτά να αναγράφεται η νέα ονομασία της χώρας (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).

Η Βόρεια Μακεδονία άρχισε να εκδίδει νέα προσωπικά έγγραφα για τους πολίτες της χώρας (ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα οδήγησης) μόλις τον Ιούλιο του 2021. Λόγω έλλειψης υλικοτεχνικών υποδομών, μεγάλος αριθμός πολιτών της χώρας δεν έχει μπορέσει ως τώρα να αντικαταστήσει τα προσωπικά του έγγραφα, με αποτέλεσμα να εκφράζονται έντονα παράπονα και θέμα να κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ως τη 31η Ιανουαρίου 2024 εκδόθηκαν 1.280.528 νέα διαβατήρια, 1.100.497 νέες ταυτότητες και 570.227 διπλώματα οδήγησης νέου τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.