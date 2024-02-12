ΗΠΑ: Ο υπουργός Άμυνας εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ 'Οστιν διακομίσθηκε εκ νέου σήμερα σε νοσοκομείο της Ουάσινγκτον για θεραπεία "συμπτωμάτων που υποδηλώνουν ένα πρόβλημα στην ουροδόχο κύστη", ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, διευκρινίζοντας ότι έχει ενημερωθεί ο Λευκός Οίκος.

Ο 'Οστιν, στον οποίο διαγνώστηκε καρκίνος του προστάτη και πρόσφατα υποβλήθηκε σε εγχείρηση για την αντιμετώπισή του, εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο, στα προάστια της Ουάσινγκτον. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου διατηρεί επί του παρόντος τα καθήκοντά του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πατ Ράιντερ σε γραπτή ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

