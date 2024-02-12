ΗΠΑ: Κρίσιμη ψηφοφορία στη Γερουσία για την έγκριση της βοήθειας προς την Ουκρανία

Η αμερικανική Γερουσία έκανε την Κυριακή ένα καθοριστικό βήμα για την έγκριση βοήθειας ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν, την οποία μπλοκάρει το Κογκρέσο εδώ και μήνες.

Συγκεντρώνοντας 67 ψήφους γι αυτήν τη διαδικασία ψηφοφορίας, η Γερουσία δηλώνει ότι έχει τις ψήφους που απαιτούνται για την επακόλουθη έγκριση αυτού του κονδυλίου, που θα αντιμετωπίσει ωστόσο τη σφοδρή αντίθεση των ρεπουμπλικάνων βουλευτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η ημερομηνία της επόμενης ψηφοφορίας στη Γερουσία δεν είναι ακόμη γνωστή, αλλά μπορεί να διεξαχθεί στην αρχή της εβδομάδας.

"Η Ουκρανία ξεμένει επικίνδυνα από αποθέματα. Εάν η Αμερική δεν στείλει βοήθεια στην Ουκρανία με αυτό το νομοσχέδιο για την εθνική ασφάλεια, ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν έχει κάθε πιθανότητα να πετύχει", προειδοποίησε πριν από την ψηφοφορία ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, οι αιρετοί αξιωματούχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριος στρατιωτικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν στην έγκριση νέων κονδυλίων.

Οι Δημοκρατικοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι υπέρ της συνέχισης της χορήγησης βοήθειας.

Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι διχασμένοι ανάμεσα σε αυτούς που τάσσονται υπέρ της συνέχισης της βοήθειας προς την Ουκρανία και στους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι τάσσονται κατά.

Ο κονδύλι προβλέπει κεφάλαια για τη μάχη του Ισραήλ κατά της Χαμάς (περίπου 14 δισεκατομμύρια) όπως και για έναν στρατηγικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, την Ταϊβάν.

Η μερίδα του λέοντος (60 δισεκατομμύρια δολάρια) θα μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία να αναπληρώσει τα αποθέματά της σε πυρομαχικά, όπλα και άλλες βασικές ανάγκες καθώς η χώρα εισέρχεται στον τρίτο χρόνο του πολέμου. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

