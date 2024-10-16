Βόρεια Κορέα: Περίπου 1,4 εκατ. νέοι εντάχθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις αυτήν την εβδομάδα

Περίπου 1,4 εκατ. νέοι κατατάχθηκαν ή επανεντάχθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA). Οι νέοι είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν σε έναν «ιερό πόλεμο για την καταστροφή του εχθρού με τα όπλα της επανάστασης», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Η ενίσχυση των βορειοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων με αυτόν τον εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό νέων, σε διάστημα μόλις δύο ημερών, ανακοινώθηκε καθώς κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην κορεατική χερσόνησο.

Πέρυσι, το KCNA είχε αναφέρει ανάλογης κλίμακας κινητοποίηση εθελοντών που κατετάγησαν στις ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας, με σκοπό να πολεμήσουν εναντίον των ΗΠΑ.

Η Βόρεια Κορέα ανατίναξε χθες Τρίτη τμήματα του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου σε παραμεθόριες περιοχές και ο νοτιοκορεατικός στρατός αντέδρασε με προειδοποιητικά πυρά.

Η Πιονγκγιάνγκ κατηγόρησε τη Σεούλ ότι στέλνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη για ρίψεις προπαγανδιστικών φυλλαδίων στο έδαφός της.

«Εάν ξεσπάσει πόλεμος, η Νότια Κορέα θα σβηστεί από τον χάρτη. Εφόσον θέλει πόλεμο, είμαστε πρόθυμοι να βάλουμε τέλος στην ύπαρξή της», υπογραμμίζει το KCNA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

