Το Ισραήλ λέει ότι θα εξετάσει την αμερικανική επιστολή για την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας

Η επιστολή των Άντονι Μπλίνκεν και Λόιντ Όστιν, με την οποία οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ ζητούν από το Ισραήλ να λάβει μέτρα προκειμένου να βελτιώσει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να αποφύγει την αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, εξετάζεται από την κυβέρνηση Νετανιάχου, δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος στην Ουάσινγκτον.

«Το Ισραήλ λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ζήτημα και σκοπεύει να ανταποκριθεί στις ανησυχίες που εκφράζονται σε αυτήν την επιστολή, σε συνεργασία με τους αμερικανούς εταίρους μας», διαβεβαίωσε ο ισραηλινός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι πρέπει να λάβει μέτρα τον επόμενο μήνα προκειμένου να βελτιώσει την δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπο με περιορισμούς σε ό,τι αφορά την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

