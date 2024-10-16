Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τη νύχτα περίπου 50 ρουκέτες, αναφέρουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 50 ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

«Πολλά βλήματα αναχαιτίστηκαν» και άλλα έπεσαν σε παραμεθόριες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Από την πλευρά του, το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, υπογραμμίζοντας πως εκτόξευσε «ομοβροντία ρουκετών» εναντίον της ισραηλινής πόλης Σάφεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

