Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τη νύχτα περίπου 50 ρουκέτες, αναφέρουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις

«Πολλά βλήματα αναχαιτίστηκαν» και άλλα έπεσαν σε παραμεθόριες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί

Φωτογραφία αρχείου

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 50 ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

«Πολλά βλήματα αναχαιτίστηκαν» και άλλα έπεσαν σε παραμεθόριες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Από την πλευρά του, το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, υπογραμμίζοντας πως εκτόξευσε «ομοβροντία ρουκετών» εναντίον της ισραηλινής πόλης Σάφεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: IDF Χεζμπολάχ ρουκέτες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark