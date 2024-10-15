O στρατός της Νότιας Κορέας προχώρησε σήμερα σε προειδοποιητικές βολές νοτίως της αποστρατικοποιημένης ζώνης που χωρίζει τη Νότια Κορέα με τη Βόρεια Κορέα, αντιδρώντας στην κίνηση της Βόρειας Κορέας ν’ ανατινάξει τμήματα του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της Κορεατικής Χερσονήσου κοντά στη συνοριακή γραμμή, σύμφωνα με το Μεικτό Στρατιωτικό Επιτελείο της Νότιας Κορέας, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Η Βόρεια Κορέα ανατίναξε τμήματα των οδών Γκιεόνγκι και Ντονγκάε βόρεια της στρατιωτικής γραμμής οριοθέτησης», ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων χρησιμοποιώντας την επίσημη ορολογία για τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών.

Ως απάντηση, οι νοτιοκορεατικές δυνάμεις προχώρησαν σε «απαντητικά πυρά» στο έδαφός τους, πρόσθεσε χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Δείτε τη στιγμή της ανατίναξης

Γύρω στο μεσημέρι, μερικά τμήματα του οδικού δικτύου βόρεια από τη στρατιωτική γραμμή οριοθέτησης που χωρίζει τις δύο χώρες, ανατινάχτηκαν, ανέφερε το Μεικτό Στρατιωτικό Επιτελείο της Νότιας Κορέας σε ένα μήνυμα που απέστειλε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο βορειοκορεατικός στρατός είχε επιβεβαιώσει στις 9 Οκτωβρίου πως θα κόψει «οριστικά» τους πολύ συμβολικούς οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες που συνδέουν τις δύο χώρες και πως θα κατασκευάσει «ισχυρές αμυντικές δομές» κατά μήκος των συνόρων.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό επιτελείο, η Βόρεια Κορέα είχε ήδη τοποθετήσει νάρκες και φράγματα κατά μήκος των συνόρων και σήμερα έκανε επιπλέον εργασίες με βαρύ εξοπλισμό.

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας έχουν προχωρήσει σε ενίσχυση της επιτήρησης και της ετοιμότητας τους, αντιδρώντας στην ενέργεια της Βόρειας Κορέας.

Στην πράξη, τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών είναι ήδη εντελώς κλειστά. Από το τέλος του πολέμου το 1953, οι δύο διακορεατικές οδοί και οι δύο διακορεατικές σιδηροδρομικές γραμμές δεν έχουν ανοίξει ξανά παρά μόνο στη διάρκεια σύντομων περιόδων ύφεσης.

Η καταστροφή αυτών των οδών που δεν χρησιμοποιούνται είναι μια νέα εκδήλωση της σκλήρυνσης της πολιτικής του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν έναντι της Νότιας Κορέας, για την οποία είπε πως είναι «ο κύριος εχθρός» της χώρας του.

Σύμφωνα με τα βορειοκορεατικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κιμ Γιονγκ Ουν προήδρευσε χθες, Δευτέρα, συνεδρίασης των πιο υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων της χώρας και καθόρισε τις γραμμές για ενδεχόμενη ανάληψη «άμεσης στρατιωτικής δράσης».

Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε ενώ το βορειοκορεατικό καθεστώς διαμαρτύρεται για υπερπτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που, όπως ανέφερε, έριξαν στην πρωτεύουσα προπαγανδιστικές προκηρύξεις γεμάτες «εμπρηστικές φήμες και βλακείες» και κατηγόρησε τη Σεούλ ότι είναι υπεύθυνη.

Η Πιονγκγιάνγκ προειδοποίησε προχθές, Κυριακή, ότι, αν σταλεί άλλο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, θα θεωρηθεί «κήρυξη πολέμου».

