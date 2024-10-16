Ζαχάροβα: Οι ΗΠΑ ανυπομονούν για ανάφλεξη και στην κορεατική χερσόνησο

Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα που εντείνει τον κίνδυνο σύγκρουσης στην κορεατική χερσόνησο, υποστήριξε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας την έκκληση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ προς τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει τις ενέργειες που αυξάνουν τον κίνδυνο σύγκρουσης στην κορεατική χερσόνησο.



"Ένα κλασικό αμερικανικό κόλπο: Προκαλέστε μια κλιμάκωση της κατάστασης και στη συνέχεια κατηγορήστε τα πάντα σε αυτούς που αναγκάστηκαν να ενεργήσουν παρά τη θέλησή τους. Η μόνη χώρα που πράγματι εντείνει τον κίνδυνο σύγκρουσης στην κορεατική χερσόνησο και στην Ασία-Ειρηνικό συνολικά, είναι οι ΗΠΑ. Ανυπομονούν να δουν πώς αναφλέγονται τα πράγματα και εκεί», είπε η διπλωμάτης στο Telegram.



Ταυτόχρονα, η Ζαχάροβα τόνισε ότι η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, τις οποίες περιέγραψε ως «κρίσιμα σημεία ασφάλειας στην περιοχή» βρίσκονται υπό την πίεση των ΗΠΑ και «δεν έχουν [πολιτική] βούληση να αποτινάξουν τον ζυγό των αμερικανικών χειρισμών».

Περίπου 1,4 εκατ. νέοι κατατάχθηκαν ή επανεντάχθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA). Οι νέοι είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν σε έναν «ιερό πόλεμο για την καταστροφή του εχθρού με τα όπλα της επανάστασης», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Η ενίσχυση των βορειοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων με αυτόν τον εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό νέων, σε διάστημα μόλις δύο ημερών, ανακοινώθηκε καθώς κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην κορεατική χερσόνησο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.