Ρωσία: Οκτώ τραυματίες από ουκρανικά πλήγματα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Η Ουκρανία εξαπέλυσε χθες Τρίτη επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, εξαιτίας των οποίων τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον περιφερειάρχη Βιτσιλάβ Γκλαντκόφ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Γκλαντκόφ ανέφερε ότι ένα UAV έπληξε βαν σε δρόμο της κοινότητας Οκτιάμπρσκι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας τον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ανηλίκων.

Ο περιφερειάρχης του Μπέλγκοροντ δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν το βράδυ, πλήττοντας επιχειρήσεις και υποδομές σε άλλες δύο παραμεθόριες περιοχές, χωρίς όμως να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον παραμεθόριων περιοχών στη Ρωσία, ενώ τον Αύγουστο εισέβαλαν στην περιφέρεια Κουρσκ και κατέλαβαν ένα σημαντικό τμήμα της. Έκτοτε, ο ρωσικός στρατός έχει ανακτήσει τον έλεγχο αρκετών κοινοτήτων της περιοχής, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

