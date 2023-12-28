Καραμπόλα που σημειώθηκε με την εμπλοκή επτά οχημάτων στην Κωνσταντινούπολη στον αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Μαρμαρά είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έντεκα άνθρωποι και 57 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 7 οχήματα, μεταξύ των οποίων 3 λεωφορεία και ένα φορτηγό, ενεπλάκησαν σε καραμπόλα στην τοποθεσία Dağdibi προς την κατεύθυνση της Κωνσταντινούπολης του αυτοκινητόδρομου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 otobüs ile bir tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım durdu. pic.twitter.com/38wt7xQjev — A Haber (@ahaber) December 28, 2023

Λόγω του δυστυχήματος διακόπηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση την Κωνσταντινούπολη.

Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή.

Ειδικότερα, τα συνεργεία συνεχίζουν να απομακρύνουν τα οχήματα από το δρόμο στην περιοχή όπου επικρατεί πυκνή ομίχλη.

Η διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος έχει ανατεθεί σε τέσσερις εισαγγελείς, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.



Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü#AHaber’e konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz can kaybını 10 olarak açıkladı. pic.twitter.com/FqN0YxoJap — A Haber (@ahaber) December 28, 2023

Πηγή: skai.gr

