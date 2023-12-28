Λογαριασμός
Ασύλληπτη καραμπόλα στην Κωνσταντινούπολη με έντεκα νεκρούς και 57 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Το δυστύχημα με την εμπλοκή επτά αυτοκινήτων σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Μαρμαρά

Κωνσταντινούπολη_καραμπόλα

Καραμπόλα που σημειώθηκε με την εμπλοκή επτά οχημάτων στην Κωνσταντινούπολη στον αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Μαρμαρά είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έντεκα άνθρωποι και 57 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 7 οχήματα, μεταξύ των οποίων 3 λεωφορεία και ένα φορτηγό, ενεπλάκησαν σε καραμπόλα στην τοποθεσία Dağdibi προς την κατεύθυνση της Κωνσταντινούπολης του αυτοκινητόδρομου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Λόγω του δυστυχήματος διακόπηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση την Κωνσταντινούπολη.

Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή.

Ειδικότερα, τα συνεργεία συνεχίζουν να απομακρύνουν τα οχήματα από το δρόμο στην περιοχή όπου επικρατεί πυκνή ομίχλη.

Η διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος έχει ανατεθεί σε τέσσερις εισαγγελείς, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.
 

