Η Ρωσία βρίσκεται σε «περιεκτική» αμυντική συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα

Η Ρωσία έχει εγκαθιδρύσει «περιεκτική» αμυντική συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα συνεχίζοντας παράλληλα τις στρατηγικές συμπράξεις της με την Ινδία και την Κίνα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, σε ξένους στρατιωτικούς ακολούθους.

Ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού επισκέφθηκε τη Βόρεια Κορέα τον Ιούλιο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φιλοξένησε μια συνάντηση κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν τον Σεπτέμβριο, και έχουν υπάρξει και άλλες ανταλλαγές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί της έχουν εκφράσει ανησυχία για το ότι ο Κιμ θα μπορούσε να χορηγεί όπλα και πυρομαχικά στη Ρωσία ώστε να μπορέσει να αντικαταστήσει τα αποθέματα που χρησιμοποίησε στον πόλεμό της στην Ουκρανία, και Νοτιοκορεάτες κοινοβουλευτικοί είπαν πως η Ρωσία βοήθησε την Πιονγκγιάνγκ να εκτοξεύσει κατασκοπευτικό δορυφόρο πριν από έναν μήνα.

«Η πορεία προς την ανάπτυξη μιας περιεκτικής στρατηγικής σύμπραξης με την Κίνα και την Ινδία συνεχίζεται. Ενεργή, περιεκτική συνεργασία έχει εγκαθιδρυθεί με τη ΛΔΒΚ», είπε ο Γκεράσιμοφ στην ομιλία του για το τέλος του έτους, χρησιμοποιώντας το επίσημο ακρωνύμιο της Βόρειας Κορέας [Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας].

Δεν επεκτάθηκε περισσότερο.

Οι ΗΠΑ έχουν πει πως η Ρωσία μπορεί να βοηθάει τη Βόρεια Κορέα να διαφεύγει τις υποστηριζόμενες από τη Ρωσία κυρώσεις του ΟΗΕ που απαγορεύουν τη συνεργασία με την Πιονγκγιάνγκ, κυρίως για προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και αεροναυτική τεχνολογία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε πως ο ισχυρισμός είναι «εντελώς αβάσιμος».

Καθώς οι εντάσεις Ανατολής-Δύσης κλιμακώνονται σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον οποίο η Μόσχα αποκαλεί "ειδική στρατιωτική επιχείρηση", ο Γκεράσιμοφ είπε πως η Μόσχα παραμένει δεσμευμένη στην προσπάθεια να αποτρέψει συμβάντα και διατηρεί "γραμμές επικοινωνίας ώστε να αποκρίνεται σε καταστάσεις κρίσης", μια αναφορά σε στρατιωτικές ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές με την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

