ΗΠΑ: Η G7 να εξετάσει τρόπους για να κατασχεθούν πόροι της Ρωσίας αξίας 300 δισ. δολαρίων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εισηγήθηκε να μελετήσουν τεχνικές ομάδες χωρών μελών της G7 τρόπους για να κατασχεθούν δεσμευμένοι πόροι της Ρωσίας αξίας 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, γράφει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times.

Οι ΗΠΑ, με την υποστήριξη της Βρετανίας, της Ιαπωνίας και του Καναδά, πρότεινε να αρχίσει προπαρασκευαστική δουλειά ώστε να εξεταστούν επιλογές από τους ηγέτες της G7 σε προσεχή σύνοδο, περί την 24η Φεβρουαρίου, κατά το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

