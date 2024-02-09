Καλώς ήρθε το... ρούβλι. Ρώσοι τουρίστες, το πρώτο γνωστό γκρουπ ξένων που επισκέπτεται τη Βόρεια Κορέα μετά το κλείσιμο των συνόρων λόγω της πανδημίας της Covid-19, έφθασαν σήμερα Παρασκευή στην Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Συνολικά 97 Ρώσοι πρόκειται να συμμετάσχουν στο τετραήμερο ταξίδι.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τους Ρώσους τουρίστες να φθάνουν στο αεροδρόμιο της Πιονγκγιανγκ, να περιφέρονται σε αυτό και να χαμογελούν ενώ τραβούν φωτογραφίες κάτω από τον πίνακα των αφίξεων.

Η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ ενίσχυσαν πρόσφατα τις σχέσεις τους. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν πραγματοποίησε επίσκεψη στη ρωσική Άπω Ανατολή για να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ στη συνέχεια ανέφεραν ότι η Βόρεια Κορέα είχε αποστείλει όπλα στη Ρωσία για να χρησιμοποιηθούν στην Ουκρανία, παραβιάζοντας έτσι μια σειρά από ψηφίσματα του ΟΗΕ που αφορούσαν την Πιονγκγιάνγκ σχετικά με το απαγορευμένο εξοπλιστικό της πρόγραμμα και τη Μόσχα για τον πόλεμό της με το Κίεβο.

Η Ναταλία Ζίνινα, στέλεχος του τουριστικού γραφείου Vostok Intur που διοργάνωσε το ταξίδι, εξήγησε στη εξειδικευμένη ιστοσελίδα NK News, που εδρεύει στη Σεούλ, ότι το γκρουπ πρόκειται να επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα από τις 9 έως τις 12 Φεβρουαρίου.

Οι Ρώσοι τουρίστες «αρχικά θα κάνουν μια στάση στην Πιονγκγιάνγκ πριν μεταβούν στο χιονοδρομικό κέντρο Μασικργιόνγκ, κοντά στην πόλη Γουονσάν στις ανατολικές ακτές της χώρας», σύμφωνα με το NK News.



Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τα ταξίδια των Ρώσων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχουν γίνει πιο περίπλοκα. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, που έχει επίσης επισκεφθεί την Πιονγκγιανγκ, δήλωσε τον περασμένο χρόνο ότι μπορεί να προτείνει κανείς τη Βόρεια Κορέα ως τουριστικό προορισμό, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Οι 97 Ρώσοι είναι το πρώτο γνωστό γκρουπ ξένων τουριστών που επισκέπτεται τη Βόρεια Κορέα από τότε που η χώρα ξανάνοιξε τα σύνορά της τον περασμένο Αύγουστο, ύστερα από τέσσερα σχεδόν χρόνια που τα κράτησε κλειστά λόγω της πανδημίας της Covid-19.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

