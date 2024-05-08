Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέστειλε την περασμένη εβδομάδα την παράδοση φορτίου βομβών στο Ισραήλ, διότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έδωσε απάντηση στις «ανησυχίες» της Ουάσιγκτον για την προαναγγελθείσα χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε χθες, Τρίτη, Αμερικανός αξιωματούχος.

«Αναστείλαμε την παράδοση φορτίου όπλων την περασμένη εβδομάδα. Αποτελείτο από 1.800 βόμβες 2.000 λιβρών (907 κιλών) και 1.700 βόμβες 500 λιβρών (226 κιλών)», είπε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός σκότωσε επτά ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε νοσοκομείο.

Ο βομβαρδισμός έπληξε διαμέρισμα σκοτώνοντας επτά μέλη της ίδιας οικογένειας στη Γάζα, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Αχλί.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν επίσης λόγο για πυρά και βομβαρδισμούς στο κεντρικό και στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού τομέα, ειδικά στη Ράφα.

Τη Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείψουν τις ανατολικές περιοχές της Ράφας πριν ξεκινήσει αυτό που αποκαλεί «περιορισμένη επιχείρηση για την εξάλειψη των μαχητών της Χαμάς και τη διάλυση των υποδομών» της οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

