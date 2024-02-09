Οδηγός τουριστικού λεωφορείου στην Ταϊλάνδη έχασε τη ζωή του και 13 Δανοί τουρίστες τραυματίστηκαν χθες, Πέμπτη, τη νύχτα όταν ο πρώτος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αυτό συνετρίβη ενώ βρισκόταν στην απομακρυσμένη ορεινή επαρχία Μάε Χονγκ Σον, στη βόρεια Ταϊλάνδη, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Ο 50χρονος οδηγός του τουριστικού λεωφορείου υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίσθηκε μετά τη συντριβή του λεωφορείου αργά χθες το βράδυ.

Δεκατρείς τουρίστες από τη Δανία εισήχθησαν στο νοσοκομείο με τραύματα, δήλωσε στο Reuters ο τοπικός αξιωματούχος Άνεκ Πανταγιόμ. Τέσσερις πιστεύεται ότι φέρουν σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κατάγματα.

Το λεωφορείο μετέφερε τους τουρίστες σε πάρτι με την πανσέληνο, μετέδωσε το δίκτυο ThaiPBS.

Τον Δεκέμβριο, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

