Πολωνοί αγρότες απέκλεισαν σήμερα δρόμους σε όλη τη χώρα και σε συνοριακά περάσματα με την Ουκρανία ξεκινώντας έτσι μια γενική απεργία που θα διαρκέσει ένα μήνα με στόχο να διαμαρτυρηθούν κατά των πολιτικών της ΕΕ και της έλλειψης κυβερνητικών ενεργειών για την προστασία της εργασίας τους.

Αγρότες στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Γερμανία διαμαρτύρονται κατά των περιορισμών που τους θέτουν τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθώς και για τα αυξανόμενα κόστη και τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το εξωτερικό.

Οι Πολωνοί αγρότες έχουν εκφράσει πολύ έντονα την αντίδρασή τους απέναντι στις επιπτώσεις από τις εισαγωγές φθηνών τροφίμων από τη γειτονική Ουκρανία.

Περίπου 100 αγρότες και 50 αυτοκίνητα απέκλεισαν σήμερα την πρόσβαση προς το συνοριακό πέρασμα Μεντίκα, μπλοκάροντας την κίνηση για όλα τα αυτοκίνητα, δήλωσε στην τηλεόραση ο εκπρόσωπος της ουκρανικής συνοριακής υπηρεσίας Αντρίι Ντεμτσένκο.

Τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σε όλη τη χώρα τα μπλόκα των αγροτών ξεπέρασαν τα 250.

Εικόνες έδειχναν αυτοκινητοπομπές από τρακτέρ να εμποδίζουν δρόμους και πανό με συνθήματα όπως "Χωρίς εμάς, θα είστε πεινασμένοι, γυμνοί και νηφάλιοι".

"Σήμερα ολόκληρη η Ευρώπη φλέγεται. 'Εφθασε η Πράσινη Συμφωνία, η οποία έχει καταστρέψει την θεώρησή μας για την γεωργία", είπε στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 ένας από τους διαδηλωτές, ο Βιεσλάβ Γκριν, ο οποίος βρίσκεται στο συνοριακό πέρασμα Χρουμπιέσοφ. "Δεν είμαστε κατά των οικολογικών λύσεων, αλλά θα πρέπει να συμφωνούνται μαζί με τους αγρότες", προσθέτει.

Ο υπουργός Γεωργίας της Πολωνίας δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, αλλά εξέφρασε την ελπίδα οι διαδηλώσεις να μπορέσουν να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι το "λιγότερο επαχθείς για τους πολίτες".

"Οι αγρότες έχουν νόμιμες ανησυχίες, προσδοκίες και αιτήματα για να περιορίσουν την υπερβολική εισροή αγαθών από την Ουκρανία καθώς και από άλλες μη ευρωπαϊκές αγορές προς την ΕΕ, ειδικά την Πολωνία", δήλωσε σήμερα στη δημόσια ραδιοφωνία ο Τσέσλαβ Σικίρσκι.

Το συνδικάτο των αγροτών Solidarity, που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τις διαδηλώσεις, είπε ότι εκτός από τον αποκλεισμό των συνοριακών περασμάτων με την Ουκρανία σχεδιάζει να αποκλείει περιστασιακά δρόμους σε όλη την Πολωνία μέχρι τις 10 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

