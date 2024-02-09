Σε ηλικία 95 ετών έφυγε σήμερα από την ζωή μια από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες της σύγχρονης Γαλλίας, ο Ρομπέρ Μπαντεντέρ. Υπήρξε μέλος των κυβερνήσεων του σοσιαλιστή πρόεδρου της Γαλλίας Φρανσουά Μιτεράν και ως υπουργός Δικαιοσύνης ήταν αυτός που εισηγήθηκε το 1981 την κατάργηση της θανατικής ποινής στην Γαλλία. Ένα εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο αφού η γαλλική κοινή γνώμη της εποχής ήταν υπέρ της θανατικής ποινής και η Γαλλία ήταν μία από τις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες που την κατήργησαν. Στην συνέχεια, αφιερώθηκε «μέχρι την τελευταία του πνοή» στην κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως.Ως υπουργός Δικαιοσύνης προώθησε επίσης την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας στη χώρα του. Ήταν επίσης καθηγητής πανεπιστημίου, επί 30 χρόνια δικηγόρος, γερουσιαστής καθώς και πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας (Συνταγματικό Δικαστήριο).

Στην Ελλάδα έγινε ιδιαίτερα γνωστός το 1992, ως πρόεδρος επιτροπής νομομαθών της τότε ΕΟΚ, η οποία γνωμοδότησε ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας πληρούσε προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως κράτος. Γόνος αστικής εβραϊκής οικογένειας του Παρισιού υπήρξε μάρτυρας της σύλληψης του πατέρα του από τις γερμανικές αρχές κατοχής. Τόσο ο πατέρας του όσο και πολλά μέλη της οικογένειας του μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου και βρήκαν τον θάνατο. Κατά τα πρώτα χρόνια της δικηγορικής του καριέρας γνωρίστηκε και υπερασπίστηκε τον κυνηγημένο από τον μακαρθισμό Ζυλ Ντασσέν. Εκείνη την εποχή εξειδικεύθηκε στα πνευματικά δικαιώματα και στη συνέχεια υπήρξε δικηγόρος ηθοποιών, όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν, η Μπριζίτ Μπαρντό, ο Ρομπέρτο Ροσελίνι κ.α. Υπερασπίστηκε επίσης, κατά τα πρώτα βήματα της πολιτικής του καριέρας, τον Φρανσουά Μιτεράν, στον οποίο είχε υποβάλει μήνυση για δυσφήμηση ο ανηψιός του Σαρλ Ντε Γκολ επιδιώκοντας την στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Η τελευταία επίσημη εμφάνιση του ήταν το 2021 σε τελετή που έγινε στο Πάνθεον, παρουσία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, για τα 40 χρόνια από την κατάργηση της ποινής του θανάτου στη Γαλλία.

Γεννήθηκε το 1928 σε οικογένεια εβραίων μεταναστών από την Βεσσαραβία (σημερινή Μολδαβία). Επειτα από σπουδές Φιλολογίας και Δικαίου γίνεται δικηγόρος, ακολουθώντας παράλληλα και πανεπιστημιακή καριέρα.

Διαζευγμένος με την γαλλίδα ηθοποιό Αν Βερνόν, ήταν παντρεμένος από το 1966 με την φιλόσοφο Ελιζαμπέτ Μπαντεντέρ.

Μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, έγινε πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου (1986-95). Ως γερουσιαστής από το 1995 έως το 1911 είχε την ικανοποίηση να δει την κατάργηση της θανατικής ποινή να εγγράφεται στο Σύνταγμα το 2007.

Δραστήριος, ασχολήθηκε με σχέδιο μεταρρύθμισης του ΟΗΕ κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 2000 και εργάσθηκε για την μεταρρύθμιση του εργασιακού κώδικα στην Γαλλία επί προεδρίας Φρανσουά Ολάντ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε μέσω του X (πρώην Twitter) «μία προσωπικότητα του αιώνα, μία ρεπουμπλικανική συνείδηση, το πνεύμα της Γαλλίας».

«Αφιέρωσε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής του στον αγώνα για κάθε τι δίκαιο, στον αγώνα για τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η κατάργηση της θανατικής ποινής θα είναι για πάντα η παρακαταθήκη του για την Γαλλία», έγραψε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ.

