Λαγκάρντ για Σόιμπλε: Ένας από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαίους ηγέτες της γενιάς του

Με ανάρτησή της στο Χ, η Κριστίν Λαγκάρντ κάνει αναφορά στην προσήλωση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο ευρωπαϊκό όραμα αλλά και στην πολιτική του δεινότητα

Σόιμπλε

Τη θλίψη της για τον θάνατο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία τον χαρακτήρισε έναν από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαίους ηγέτες.

Με ανάρτησή της στο Χ, η Κριστίν Λαγκάρντ κάνει αναφορά στην προσήλωση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο ευρωπαϊκό όραμα αλλά και στην πολιτική του δεινότητα. 

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κριστίν Λαγκάρντ:

Είμαι βαθιά λυπημένη στο άκουσμα του θανάτου του Wolfgang #Schäuble .

Ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαίους ηγέτες της γενιάς του.

Προσωπικά παρακολούθησα τη δέσμευσή του στην Ευρώπη, την πνευματική του αυστηρότητα και την πολιτική του δεινότητα.

Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του.
 

