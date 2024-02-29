Με ευθείες απειλές κατά της Δύσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποίησε την ετήσια ομιλία του την Πέμπτη, κατά την οποία υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ «προετοιμάζονται να χτυπήσουν ρωσικό έδαφος» ενώ διαμήνυσε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει την απάντηση της Ρωσίας με τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Η ομιλία του Πούτιν έρχεται δύο εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να εκλεγεί για άλλη μια εξαετή θητεία.

Η ομιλία του Ρώσου προέδρου επικεντρώθηκε σε δύο κατευθύνσεις: να κατηγορήσει τη Δύση ότι προσπαθεί να καταστρέψει τη Ρωσία και να ισχυριστεί ότι ο ρωσικός λαός είναι ενωμένος στην υποστήριξή του σε αυτό που εξακολουθεί να αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Δυτική Ρωσία πρέπει να «προστατευτεί κατάλληλα» μετά την επέκταση του ΝΑΤΟ με την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι δυτικές χώρες που βοηθούν την Ουκρανία να χτυπήσει ρωσικό έδαφος και έχουν συζητήσει τη δυνατότητα αποστολής στρατευμάτων από τις χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, «πρέπει, τελικά, να καταλάβουν» ότι «όλα αυτά πραγματικά συνιστούν απειλή για σύγκρουση με τη χρήση πυρηνικών όπλα, και ως εκ τούτου την καταστροφή του πολιτισμού».

Ο Ρώσος πρόεδρος απηύθυνε την προειδοποίησή του προς τη Δύση, κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στη δήλωση, που διατύπωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα, ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να στείλουν χερσαία στρατεύματα στην Ουκρανία - μια πρόταση που απορρίφθηκε γρήγορα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, τη Βρετανία και άλλους.

Ακολούθως, ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η μοίρα όποιας χώρας επιτεθεί στη Ρωσία θα ήταν «πολύ πιο τραγική» από οτιδήποτε θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η ίδια η Ρωσία.

«Οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας», είπε, σημειώνοντας ότι τα υπερηχητικά πυρηνικά όπλα νέας γενιάς για τα οποία μίλησε για πρώτη φορά το 2018 είτε έχουν αναπτυχθεί είτε βρίσκονται σε ένα στάδιο όπου ολοκληρώνεται η ανάπτυξή τους και οι δοκιμές.

Ακολούθως, εμφανώς οργισμένος, ο Πούτιν κάλεσε τους δυτικούς πολιτικούς να θυμηθούν τη μοίρα εκείνων όπως ο Αδόλφος Χίτλερ της Ναζιστικής Γερμανίας και ο Γάλλος Ναπολέων Βοναπάρτης που είχαν εισβάλει ανεπιτυχώς στη Ρωσία στο παρελθόν.

«Πρέπει να καταλάβουν ότι έχουμε επίσης όπλα, όπλα που θα μπορούσαν να τους νικήσουν στη δική τους επικράτεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να «πυροδοτήσει τη χρήση πυρηνικών όπλων».

Η Ρωσία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις της, είπε ο Ρώσος πρόεδρος στην ομιλία του ενώπιον του ρωσικού κοινοβουλίου.

Ο Πούτιν επανέλαβε την κατηγορία ότι η Δύση προσπαθεί να καταστρέψει τη Ρωσία από μέσα, προσθέτοντας πως οι περισσότεροι πολίτες υποστηρίζουν την απόφασή του να στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία, σε αυτό που η Μόσχα αποκαλεί "ειδική στρατιωτική επιχείρηση". «Οι δυτικές χώρες πιστεύουν ότι είναι «ανώτερες», είπε και πρόσθεσε ότι «η ρωσοφοβία τυφλώνει τους ανθρώπους και τους στερεί τις λογικές ικανότητες».

«Χωρίς τη Ρωσία δεν υπάρχει σταθερή ειρήνη στον κόσμο», διαμήνυσε στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση.

«Σήμερα, όταν η πατρίδα μας υπερασπίζεται την κυριαρχία και την ασφάλειά της και προστατεύει τις ζωές των συμπατριωτών μας στο Ντονμπάς και τη Νοβοροσίγια (περιοχές της Ουκρανίας που η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει), ο αποφασιστικός ρόλος σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα ανήκει στους πολίτες μας, στην ενότητά μας, την αφοσίωση στην πατρίδα μας, αλλά και στην ευθύνη για τη μοίρα της».

«Αυτές οι ιδιότητες αναδείχθηκαν ξεκάθαρα στην αρχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όταν υποστηρίχθηκε από την απόλυτη πλειοψηφία του ρωσικού λαού. Παρά τις δοκιμασίες και την πικρία των απωλειών, οι άνθρωποι παραμένουν προσηλωμένοι οι σε αυτή την επιλογή."

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως η Μόσχα είναι έτοιμη για διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη στρατηγική σταθερότητα, αλλά απέρριψε οποιεσδήποτε προσπάθειες να εξαναγκαστεί η Ρωσία σε συνομιλίες.

Ο Πούτιν είπε ακόμη πως η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει προηγμένα οπλικά συστήματα, περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων Zircon, και πως έχει το στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Ουκρανία.

Κούρσα εξοπλισμών

«Κατανοούμε ότι η Δύση προσπαθεί να μας παρασύρει σε μια κούρσα εξοπλισμών. Προσπαθούν να μας φθείρουν, να επαναλάβουν το κόλπο που πέτυχαν) με τη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1980.

Ως εκ τούτου, καθήκον μας είναι να αναπτύξουμε το αμυντικό-βιομηχανικό πεδίο με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξηθεί το επιστημονικό, τεχνολογικό και βιομηχανικό δυναμικό της χώρας».

«Πρέπει να κατανείμουμε τους πόρους όσο το δυνατόν πιο ορθολογικά και να οικοδομήσουμε μια αποτελεσματική οικονομία των ενόπλων δυνάμεων, για να επιτύχουμε το μέγιστο για κάθε ρούβλι αμυντικών δαπανών». Οι αμυντικές δαπάνες στη Ρωσία είναι 13% του ΑΕΠ, πρόσθεσε ο Πούτιν.

«Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη»

Ο Πούτιν, μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι «η Ρωσία σήμερα είναι η μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη σε ΑΕΠ και η πέμπτη στον κόσμο» και πρόσθεσε ότι η οικονομία της Ρωσίας θα είναι σύντομα μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων στον κόσμο όσον αφορά την αγοραστική δύναμη.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε σήμερα υψηλότερα οικογενειακά επιδόματα για τα παιδιά, καθώς και άλλα μέτρα για τη στήριξη των πολυμελών οικογενειών, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις εκλογές στις οποίες αναμένεται ευρέως να κερδίσει άλλη μια εξαετή προεδρική θητεία.

Ο χαμηλός ρυθμός των γεννήσεων στη Ρωσία δημιουργεί εδώ και πολλά χρόνια δημογραφικά προβλήματα για τις ρωσικές αρχές, επισημαίνει το Ρόιτερς.

Κατά τη σημερινή ετήσια ομιλία του ενώπιον του ρωσικού κοινοβουλίου για την κατάσταση της χώρας, ο ρώσος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι πιστεύει πως είναι σημαντικό για τη Ρωσία να ενισχύσει τις σχέσεις με τις αραβικές χώρες και με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ρωσίας, χώρας με εκτεταμένους φυσικούς πόρους, σημείωσε σημαντική αύξηση πέρυσι, έπειτα από πτώση του το 2022, όμως η ανάπτυξη βασίζεται πολύ στη χρηματοδοτούμενη από το κράτος παραγωγή όπλων και πυρομαχικών για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια κατάσταση που κρύβει προβλήματα τα οποία εμποδίζουν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ρώσων.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης πως οι ρώσοι επιχειρηματίες θα πρέπει να επενδύουν στη Ρωσία και τα περιουσιακά στοιχεία και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματά τους θα πρέπει να προστατεύονται, ενώ οι φόροι για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις στη Ρωσία θα πρέπει να μειωθούν.

Πηγή: skai.gr

