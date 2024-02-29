Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, διαμήνυσε σήμερα (29/2) στις χώρες του ΝΑΤΟ ότι διακινδυνεύουν πυρηνική σύγκρουση αν στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία.

Ακόμα είπε ότι οι δυτικές απειλές δημιουργούν «πραγματική» απειλή πυρηνικού πολέμου. «Έχουμε επίσης όπλα που μπορούν να πλήξουν το έδαφός σας» τόνισε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι βασικοί ευρωπαίοι σύμμαχοι αυτή την εβδομάδα δήλωσαν ότι δεν έχουν σχέδια να στείλουν χερσαία στρατεύματα στην Ουκρανία, αφού η Γαλλία άφησε να εννοηθεί το ενδεχόμενο.

