Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Ο Πούτιν προειδοποιεί για κίνδυνο πυρηνικού πολέμου σε περίπτωση αποστολής στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε την Πέμπτη στις χώρες του ΝΑΤΟ ότι διακινδυνεύουν πυρηνική σύγκρουση αν στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία

Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, διαμήνυσε σήμερα (29/2) στις χώρες του ΝΑΤΟ ότι διακινδυνεύουν πυρηνική σύγκρουση αν στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία.

Ακόμα είπε ότι οι δυτικές απειλές δημιουργούν «πραγματική» απειλή πυρηνικού πολέμου. «Έχουμε επίσης όπλα που μπορούν να πλήξουν το έδαφός σας» τόνισε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι βασικοί ευρωπαίοι σύμμαχοι αυτή την εβδομάδα δήλωσαν ότι δεν έχουν σχέδια να στείλουν χερσαία στρατεύματα στην Ουκρανία, αφού η Γαλλία άφησε να εννοηθεί το ενδεχόμενο.

Πηγή: ERT

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark