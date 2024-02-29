Το HRW κατηγορεί την Τουρκία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη βόρεια Συρία

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατηγόρησε την Τουρκία για πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές της βόρειας Συρίας που ελέγχονται από τις τουρκικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους.

Η Συρία έχει κατακερματιστεί μετά τον εμφύλιο του 2011 και ο τουρκικός στρατός μαζί με ομάδες ανταρτών που στηρίζει ελέγχουν δύο μεγάλες περιοχές στη μεθόριο με την Τουρκία.

Η Τουρκία «ευθύνεται για σοβαρές παραβιάσεις και πιθανά εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν μέλη των δυνάμεών της και τοπικές ένοπλες ομάδες που υποστηρίζει» στη βόρεια Συρία, ανέφερε το HRW σε έκθεσή του.

«Τούρκοι αξιωματούχοι (…) σε κάποιες περιπτώσεις ενεπλάκησαν άμεσα σε προφανή εγκλήματα πολέμου», πρόσθεσε η έκθεση.

Το HRW κατηγόρησε επίσης τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες Πληροφοριών ότι «εμπλέκονται στη διάπραξη και την επίβλεψη καταχρήσεων».

Σύμφωνα με την έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης, οι καταχρήσεις και οι παραβιάσεις «έχουν συνήθως στόχο άμαχους Κούρδους και οποιονδήποτε θεωρείται ότι έχει σχέσεις με τις κουρδικές δυνάμεις».

Κούρδισσες που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν κατήγγειλαν σεξουαλική βία, κυρίως βιασμούς.

Η Άγκυρα θεωρεί τη βασική συνιστώσα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), όπου κυριαρχούν οι Κούρδοι, παρακλάδι των Κούρδων ανταρτών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) εναντίον των οποίων μάχεται. Οι SDF ελέγχουν περιοχές γειτονικές με αυτές που βρίσκονται στα χέρια της Τουρκίας και των συμμαχικών της ομάδων.

Σύμφωνα με το HRW, η τοπική στρατιωτική αστυνομία και ο Εθνικός Συριακός Στρατός που υποστηρίζονται από την Άγκυρα, «συνέλαβαν αυθαίρετα και κράτησαν, εξαφάνισαν δια της βίας, βασάνισαν και κακομεταχειρίστηκαν με άλλους τρόπους, υπέβαλαν σε μη δίκαιες στρατιωτικές δίκες πολλούς ανθρώπους σε καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας».

Το Παρατηρητήριο κατηγόρησε εξάλλου την Τουρκία ότι «απέλασε με συνοπτικές διαδικασίες χιλιάδες (…) Σύρους» πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στο έδαφός της και τους έστειλε σε περιοχές της Συρίας τις οποίες ελέγχει.

Εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι που ζούσαν σε υπό τουρκικό έλεγχο περιοχές εκτοπίστηκαν, με ομάδες του Εθνικού Συριακού Στρατού να λεηλατούν και να κατάσχουν τις περιουσίες τους, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Τουρκία και οι τοπικές αρχές τις οποίες στηρίζει «θα πρέπει να επιτρέψουν σε ανεξάρτητους οργανισμούς έρευνας άμεση και χωρίς εμπόδια πρόσβαση στις περιοχές που ελέγχους», τόνισε το HRW.

Παράλληλα το Παρατηρητήριο διευκρίνισε ότι ζήτησε από τις τουρκικές αρχές να σχολιάσουν τις καταγγελίες αυτές, αλλά προς το παρόν δεν έχουν απαντήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

