Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι απέτρεψαν την αποβίβαση κομάντος των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων στην κατεχόμενη νότια Ουκρανία και διαβεβαίωσαν πως σκότωσαν «έως 25 στρατιωτικούς» και συνέλαβαν έναν άλλο, μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε εν μέρει από την Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως οι στρατιώτες του «κατέστρεψαν μια ουκρανική ομάδα σαμποτέρ του 73ου κέντρου ειδικών ναυτικών επιχειρήσεων που είχε επιχειρήσει να αποβιβαστεί με ταχύπλοα» κοντά στο ισθμό Τεντρίφσκα, στην κατεχόμενη ουκρανική περιφέρεια της Χερσώνας.

«Έπειτα από σύντομη μάχη, τέσσερα πλεούμενα της ομάδας που αποβιβάσθηκε καταστράφηκαν και βυθίσθηκαν, ενώ το πέμπτο ανέκρουσε πρύμναν», πρόσθεσε το υπουργείο.

«Οι απώλειες του εχθρού ανέρχονται σε 25 ουκρανούς στρατιωτικούς. Ένας στρατιωτικός αιχμαλωτίσθηκε», σύμφωνα με το ρωσικό στρατό.

Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανέφεραν επίσης πως μαχητές του 73ου κέντρου ειδικών ναυτικών επιχειρήσεων «έπεσαν ηρωικά στη διάρκεια αποστολής μάχης», σε ανακοίνωσή τους που εκδόθηκε την περασμένη νύκτα.

Στην ανακοίνωση δεν αποκαλύπτεται ο αριθμός των νεκρών ούτε πότε και πού σκοτώθηκαν.

Οι ειδικές δυνάμεις ανέφεραν μόνο πως οι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν καλύπτοντας «την αποχώρηση των κύριων δυνάμεων της ομάδας», η οποία «είχε πραγματοποιήσει μια ειδική αποστολή».

Προγεφύρωμα

Το κανάλι Rybar στην πλατφόρμα Telegram, το οποίο πρόσκειται στο ρωσικό στρατό και το παρακολουθούν περισσότερα από δύο εκατομμύρια άτομα, μετέδωσε από την πλευρά του πως ομάδα ουκρανών κομάντος επιχείρησε να αποβιβασθεί χθες, Τετάρτη, στον ισθμό Τεντρίφσκα.

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, οι ουκρανοί στρατιωτικοί έφθασαν με πέντε φουσκωτά, τα τρία από τα οποία βυθίσθηκαν από τα ρωσικά πυρά, ένα εξώκειλε στην ακτή και το τέταρτο ανέκρουσε πρύμναν και κατάφερε να διαφύγει.

Τέσσερις νεκροί Ουκρανοί και ένας τραυματίας βρέθηκαν μέσα στο φουσκωτό που εξώκειλε στην ακτή, σύμφωνα με το Rybar.

Το κανάλι Dva maiora, που επίσης πρόσκειται στο ρωσικό στρατό, δημοσιοποίησε φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται πτώματα με στρατιωτική στολή μέσα σ' ένα μικρό σκάφος. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των φωτογραφιών αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.