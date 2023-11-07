Βίντεο-σοκ από τη Βραζιλία: 23χρονη βιντεοσκοπεί τον φίλο της να την πυροβολεί

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου το οποίο δείχνει μία νεαρή από τη Βραζιλία τη στιγμή που πυροβολείται από τον φίλο της.

Το βίντεο μάλιστα τραβάει η ίδια η κοπέλα.

Τα δραματικά πλάνα που φέρνει στο φως η Daily Mail δείχνουν τον 27χρονο Diego Fonseca, να στέκεται κοντά σε ένα παράθυρο και να σημαδεύει με το όπλο την 23χρονη Ielly Alves, σε ένα σπίτι στην πόλη Jataí το Σάββατο.

Η Alves ακούγεται στο βίντεο να γελάει και να λέει στον Fonseca: «Κάντο! Ουάου, είναι τόσο ωραίο».

Ο Fonceca τράβηξε τη σκανδάλη και η κοπέλα αμέσως έπεσε στο πάτωμα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο φίλος της ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι δύο άτομα σταμάτησαν κοντά τους με μοτοσικλέτα και ότι ο ένας από αυτούς πυροβόλησε δύο φορές, χτυπώντας την Alves.

Ωστόσο οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι έπεφτε σε αντιφάσεις και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου από το κινητό του Alves είδαν το βίντεο με τους πυροβολισμούς.

Ο Fonseca συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας. Το όπλο του βρέθηκε κοντά στο σημείο όπου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του έξω από το νοσοκομείο. Είχε ποινικό μητρώο για ληστεία και επίθεση σε πρώην φίλη του.

«Όποιος της το έκανε αυτό θα πληρώσει», είπε ο δολοφόνος στη μητέρα του θύματος

Η μητέρα της Alves δήλωσε ότι ο Fonseca την πλησίασε και υποσχέθηκε να βρει τους δολοφόνους. «Έμαθα ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, με αγκάλιασε και μου είπε: "Πεθερά, όποιος της το έκανε αυτό θα πληρώσει"».

Η μητέρα της δηλώσε ότι η κόρη της είχε σχέση με τον νεαρό εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο ωστόσο δεν τα πήγαιναν καλά, υπήρξαν φορές που τσακώνονταν άγρια.

«Είχε μώλωπες, σκέφτηκα ότι δεν έπρεπε να παρέμβω, αλλά ήταν δύσκολο, δε μου έλεγε πολλά» είπε χαρακτηριστικά.

«Μαμά, πάω σπίτι του και θα επιστρέψω σύντομα», ήταν τα τελευταία λόγια της Alves.

