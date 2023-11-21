Ο Ισραηλινός ηθοποιός και μουσικός Ιντάν Αμέντι, γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά "Fauda" στο Netflix, μοιράστηκε ένα βίντεο με τον ίδιο να δίνει εντολή για χτύπημα σε κτίριο στη Γάζα, ενώ υπηρετεί ως έφεδρος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Ο ηθοποιός και μουσικός είναι ένας από τους πολλούς Ισραηλινούς εφέδρους, συμπεριλαμβανομένων άλλων διασημοτήτων και συμπρωταγωνιστών του, που πολεμούν στο νότιο Ισραήλ και τη Γάζα.

«Αυτή δεν είναι μια σκηνή από τη Φάουντα, αυτή είναι η πραγματική ζωή», λέει ο Αμέντι σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη Γάζα, που τον δείχνει μέσα σε ένα τεθωρακισμένο όχημα μαζί με άλλους στρατιώτες των Ισραηλινών Δυνάμεων.

«Εδώ ο υποδιοικητής. Σε ένα λεπτό, θα χτυπήσουμε αυτό το κτίριο στη μνήμη των αδελφών και των αδελφών μας που σφαγιάστηκαν στις 7 Οκτωβρίου και δύο φίλων μας από το Yamam (μια μονάδα ειδικών δυνάμεων κατά της τρομοκρατίας) που σκοτώθηκαν στη δράση, ο Alexei Smaklov και ο Dror Elton», ακούγεται ο Αμέντι να μιλά σε συσκευή επικοινωνίας.

״ה׳ ואנחנו ניקום דמם״: עידן עמדי מפקד על פיצוץ מבנה בעזה. pic.twitter.com/P9jicWY1Zv — הלל ביטון רוזן | Hallel Bitton Rosen (@BittonRosen) November 20, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.