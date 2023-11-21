Σειρήνες για πυραυλική επίθεση ηχούν στο κεντρικό Ισραήλ καθώς η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο επίθεσης με ρουκέτες από τη Χαμάς.

Η επίθεση έρχεται την ώρα που επίκειται μία πιθανή συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων όπως αναφέρουν πηγές από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές που λαμβάνουν μέρος στις διαπραγματεύσεις.



Οι τελευταίες επιθέσεις, είχαν στο επίκεντρο τις κοινότητες Be'er Yaakov, Ness Ziona, Rishon LeZion, Rehovot και άλλες μικρότερες.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η Χαμάς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.