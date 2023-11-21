Τουλάχιστον εννέα νεκροί από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε τέσσερα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, καθώς μαίνονται εδώ και έξι εβδομάδες οι συγκρούσεις στα σύνορα με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου και νοσοκομειακές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) εξαπέλυσε πύραυλο εναντίον αυτοκινήτου κοντά στο χωριό Τσαατίγια (νοτιοδυτικά) σκοτώνοντας τους τέσσερις επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το δίκτυο Elnashra, τα θύματα είναι τρία μέλη της Χαμάς και ένας υποδιοικητής των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ στον Λίβανο.

Ένα μέλος της Χεζμπολάχ του Λιβάνου σκοτώθηκε και η τύχη ορισμένων άλλων αγνοείται έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο χωριό Χιάμ (νοτιοανατολικά).

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν εξαπολύσει επίθεση με UAV στην κοινότητα Τιρ Χάρφα, όπου σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι – ανάμεσά τους ένας δημοσιογράφος και ένας φωτογράφος. Σε άλλη αεροπορική επιδρομή στο χωριό Κφαρ Κίλα, μια 80χρονη βρήκε τον θάνατο και τραυματίστηκε η εγγονή της.

Μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εκτόξευσε στις 8 Οκτωβρίου δεκάδες ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος για να υποστηρίξει τις επιθέσεις της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε με οβίδες πυροβολικού και έκτοτε συγκρούσεις σημειώνονται σχεδόν καθημερινά κατά μήκος των συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.